Kvalitetsutvecklare med fokus på utredning och Lex Sarah
Svalövs kommun, Centrala stödfunktioner / Administratörsjobb / Svalöv Visa alla administratörsjobb i Svalöv
2025-09-08
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun, Centrala stödfunktioner i Svalöv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Som kvalitetsutvecklare arbetar du i staben inom social sektor - en stödfunktion där vi kombinerar specialistkompetens med helhetssyn och driv. Vi stöttar hela sektorn i att utveckla struktur, kvalitet och arbetsformer, och vi gör det tillsammans.
Du blir en del av ett sammanhang där vi bryr oss - om kvalitet, om våra brukare och om varandra. Hos oss får du både eget ansvar och möjligheten att påverka utvecklingen i en sektor som gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som kvalitetsutvecklare är ditt främsta uppdrag att utreda och analysera händelser enligt Lex Sarah ett arbete där vi tar tillvara lärdomar och omsätter dem i verkliga förbättringar. Du gör mer än att dokumentera och analysera; du omvandlar fakta till insikter som driver utveckling och stärker kvaliteten i hela social sektor. I det arbetet är du ett viktigt stöd för chefer och medarbetare, genom att tydliggöra dina analyser och visa hur resultaten kan användas som grund för verksamhetens fortsatta utveckling. Med din kunskap och erfarenhet skapar du tydlighet, visar vägar framåt och bidrar till arbetssätt som håller i längden.
Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och tryggt stå för dina bedömningar. Du fattar välgrundade beslut och kan motivera dina slutsatser på ett sätt som både är professionellt och lätt att förstå.
En del av uppdraget innebär även att du stödjer socialnämndens arbete, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag och presentera aktuella Lex Sarah-ärenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, gärna inom Lex Sarah. Du har god kunskap om socialtjänstlagen och förvaltningslagen och är van att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Som person är du analytisk och noggrann men också samarbetsinriktad och bra på att skapa förtroende. Det är en fördel om du har erfarenhet från kommunal verksamhet och arbete i en politiskt styrd organisation.
Vi tror att du är en person som får saker att hända och som trivs med att driva utveckling framåt. Du är kommunikativ och pedagogisk, strukturerad och processorienterad, och du kombinerar strategiskt tänkande med en vilja att kavla upp ärmarna när det behövs. Framför allt är du en lagspelare med ett genuint engagemang för lärande och utveckling. För oss är inte bara din kompetens viktig vi lägger också stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275832-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, Centrala stödfunktioner Kontakt
Stabschef
Negar Sohrabi Jahromi negar.sohrabijahromi@svalov.se 0418-475049 Jobbnummer
9497016