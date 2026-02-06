Kvalitetsutvecklare Hälso- och sjukvård i Upplands Väsby kommun
2026-02-06
Nu söker vi en kvalitetsutvecklare mot hälso- och sjukvård till staben i Upplands Väsby kommun! Är du en strukturerad person som har lätt för att skapa relationer - se hit! Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande och självständigt arbete med möjlighet att driva, påverka och utveckla. Du kommer att bli en del av en positiv arbetsgrupp med engagerade kollegor som tillsammans månar om ett gott arbetsklimat som bygger på kunskap, samarbete och gemenskap.
Staben tillhör kommunens social- och omsorgskontor som ansvarar för äldreomsorg, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg. Vår vision är att tillsammans med kontorets verksamheter målinriktat driva utveckling framåt och sammanhållet för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg, de politiska målen, lagstiftningens krav och Väsbybornas förväntningar.
Stabens uppdrag är att stödja övriga delar av kontoret i bland annat verksamhetsplanering och utveckling, kvalitetsutveckling, administration, digitalisering, välfärdsteknik samt systemförvaltning. Vidare har avdelningen i uppdrag att utföra viss resursplanering och bemanning åt vår egen regi.
Staben är uppdelade i ledningsstöd och verksamhetsnära stöd.Om tjänsten
Tjänsten som kvalitetsutvecklare mot hälso- och sjukvård vänder sig främst till våra egenregiverksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd.
Som kvalitetsutvecklare kommer du att ha en nyckelroll, tillsammans med kommunens MAS, MAR och två andra kvalitetsutvecklare, i att säkerställa att våra verksamheter drivs med hög kvalitet. Du kommer även att arbeta nära enhetschefer och legitimerad personal inom egen regin för att identifiera och utveckla områden för förbättring, samt säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och riktlinjer som ställs.Dina arbetsuppgifter
- Stödjer enhetschefer och HSL-personal inom egen regin i hälso- och sjukvårdsfrågor
- Genomför utbildning och handledning
- Utvecklar och reviderar kvalitetsledningssystem och rutiner
- Stödjer verksamheterna i avvikelsehantering
- Genomför omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
- Deltar i sammanställning av patientsäkerhetsberättelsen
- Agerar objektsspecialist för olika system (Combine, DF-respons, Appva och Stratsys)
- Är kontaktperson mot vårdbemanningsföretag
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Sjuksköterskelegitimation
- Arbetat i kommunal verksamhet
- Erfarenhet som kvalitetsutvecklare eller inom annan tjänst som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete och kvalitetsutveckling samt av att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser eller brister
- Kunskap om ledningssystem och kvalitetscertifiering samt om hur dessa kan användas för att stödja och utveckla våra verksamheter
- Mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig obehindrat och pedagogiskt på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Arbetat i verksamhetssystemet Combine och Stratsys
- Erfarenhet av att leda och handleda
- Har vidareutbildning inom äldreomsorg, LSS eller är distriktsköterska
- Utbildning/kompetens inom demens
För att lyckas i rollen som kvalitetsutvecklare ser vi att du är en strukturerad person med en god förmåga att planera, organisera och följa upp arbetet samt kan se helheten. Det är viktigt att du är stabil och trygg i din roll. Du har vidare lätt för att skapa relationer och är samarbetsorienterad samt ser styrkan i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.
Rekryteringen kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Madeleine Nordholm, enhetschef 08-51808889 Jobbnummer
9729125