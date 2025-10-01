Kvalitetstekniker till vår kund i konsultbranschen!
Inledning
I den här rollen kommer du bli anställd som konsult hos vår kund inom konsultbranschen, där kunden beskriver uppdraget som följande:
Vi sätter människan först och är nästa generations konsultbolag inom management, projektledning, produkt- och produktionsutveckling. Vi vet vad som gör dig bättre och är delaktiga genom hela lösningen med kapacitet att leverera hållbara resultat.
Sedan starten 2021 har vi kontinuerligt växt med de absolut bästa konsulterna inom vår bransch, för att säkerställa att våra kunder och samarbetspartners ständigt får den kvalité som de kan förvänta sig av oss.
Våra medarbetare är det viktigaste vi har
Det vi främst söker efter för att säkerställa en bra matchning mellan oss är dina personliga egenskaper och värderingar. De tekniska kompetenserna och erfarenheterna är såklart viktiga, men med rätt personliga förutsättningar som grund så är vi trygga i att det tekniska kommer att utvecklas snabbt. Bli en del av oss, tillsammans utvecklar vi nu ett fantastiskt företag och skapar de bästa förutsättningar för att alla ska lyckas!
Konsultrollen
I den här rollen kommer du bli anställd som konsult hos vår kund inom konsultbranschen och initialt arbeta på uppdrag inom försvarsindustrin. De är nu i behov av en konsult inom kvalitetsområdet som kan stötta genom att hantera operativt behov och samtidigt driva långsiktiga förbättringar. Fokus ligger på att stärka avdelningen för produktionskvalitet genom rotorsaksanalys, förbättrad ankomstkontroll, samt ökad övervakning av montagefel.
Rollen innebär att ta ansvar för att driva förbättringsarbete både operativt och strategiskt, samtidigt som du har stöd av kompetenta och stöttande kollegor i ditt team. Du kommer delta i regelbundna möten med projektgrupper och inköp, följa upp mätetal samt planera insatser för framtida verksamhetsutveckling.Krav och önskemål
Till rollen söker vi dig som har:
Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsteknik och kvalitetsförbättringar inom produktion eller liknande verksamheter.
Förmåga att samarbeta och kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med kvalitetsrelaterade uppgifter, inklusive rotorsaksanalys och avvikelsehantering.
Ett starkt driv att leverera kvalitet och förbättra processer samt arbetssätt.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.Publiceringsdatum2025-10-01Övrig information
Lön och förmåner skräddarsys för att passa dig, oavsett i vilken fas i livet du befinner dig i. Givetvis är vår kund kollektivavtalsanslutna.
Din nya yrkesresa börjar med att du skickar ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt för oss, och vi för dig, samt bifogar ditt professionella CV. Intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Eftersom kunden arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från deras kunder, så måste alla som arbetar där genomgå säkerhetskontroll och drogtest inför anställning.Stad: Örnsköldsvik med omnejd
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: ellen.lektorp@simplifiedco.se Så ansöker du
