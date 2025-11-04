Kvalitetstekniker till välrenommerat industriföretag i Landskrona
2025-11-04
OM ROLLEN
Vi söker en noggrann och engagerad Kvalitetstekniker till ett välrenommerat industriföretag i Landskrona. Tjänsten är ett konsultuppdrag som ersättare vid långtidsfrånvaro, med mycket goda möjligheter till förlängning. Som kvalitetstekniker ansvarar du för att kontrollera inkommande komponenter och företagets egenproducerade mekaniska produkter utifrån ritningsunderlag och toleranser. Kontrollerna utförs med både manuella mätverktyg (exempelvis skjutmått och mikrometer) och maskinell utrustning såsom koordinatmätmaskin (CMM) och optisk mätmaskin. I rollen samverkar du nära produktion, teknik och inköp, och eftersom företaget är internationellt sker kommunikation både på svenska och engelska.
ARBETSBESKRIVNING Kontroll av inkommande gods och egenproducerade detaljer, främst i stål
Genomföra manuell och maskinell mätning
Utföra teknisk dokumentation och upprätta avvikelserapporter vid behov
Göra mindre justeringar vid avvikelser, till exempel grada eller tillputsning av detaljer
Kalibrera mätverktyg
Delta i kvalitets- och förbättringsprojekt vid behov
DINA KVALIFIKATIONER Erfarenhet av att läsa och förstå tillverkningsritningar
Erfarenhet av att använda mätverktyg
Goda kunskaper i MS Office (Excel, Word)
Relevant gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
MERITERANDE Erfarenhet från verkstadsindustri (mätning/bearbetning etc.)
Erfarenhet av koordinatmätmaskin (CMM)
Erfarenhet av rapportering i affärssystem, gärna Infor, LN eller ERP
Erfarenhet av arbete med kvalitetsförbättringsprojekt
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för kvalitet och detaljer. Du trivs med praktiskt arbete och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig som tar ansvar, är lösningsorienterad och vill bidra till ständiga förbättringar i produktionen.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Ersättning
