Kvalitetstekniker till Lesjöfors Industrifjädrar i Hudene
Lesjöfors Industrifjädrar AB ingår i Lesjöfors AB och har sin verksamhet i Hudene, Nordmarkshyttan, och Mönsterås. Verksamheten i Hudene har idag ca 60 anställda och omsätter 130 MSek. Vi har en platt organisationsstruktur med korta beslutsvägar och nära till företagsledningen. Vår organisation bygger på engagemang, lagarbete och strävan efter att ständigt förbättras och hitta nya lösningar för att tillgodose kundens behov. Här tillverkas i huvudsak tryckfjädrar som används bland annat i rymdraketer, formel 1-bilar och medicinteknik.
Lesjöforskoncernen erbjuder det bredaste utbudet av fjädrar och banddetaljer till kunder inom olika branscher över hela världen. Med en unik kompetens inom högteknologiska, kundanpassade lösningar och en flexibel tillverkningskapacitet är Lesjöfors den främsta partnern för alla fjäderbehov.
Vi är stolta över vårt svenska arv och vår historia som startade redan 1675. Fjädertillverkningen startade 1852. Idag ägs koncernen av Beijer Alma, ett börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen.
Lesjöfors består idag av ca 50 bolag runtom i världen och har ca 2 200 anställda. I Sverige har Lesjöfors åtta enheter samt sitt huvudkontor.
Tjänstebeskrivning
Som kvalitetstekniker hos Lesjöfors får du en varierad och viktig roll där du arbetar både praktiskt och analytiskt med att säkra och förbättra produktionen. Du kommer vara en nyckelperson inom kvalitetsområdet, med nära koppling till produktionen, och ha en central roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Delta i FMEA, PPAP, APQP och andra kvalitetsprocesser i samarbete med produktionsteknik.
• Använda SPC för processövervakning och förbättring.
• Utföra mätningar och utveckla metoder samt ta fram mätplaner.
• Ansvara för kvalitetskontroll och slutkontroll.
• Planera och genomföra kalibrering av mätutrustning.
• Hantera avvikelser och genomföra rotorsaksanalyser med fokus på teknik och produkt.
• Vara ett stöd till produktionen i kvalitetsfrågor och utredningar.
• Bidra till ett strukturerat och förbättrat arbetssätt kring kvalitetsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet från tillverkande industri och gärna från produktionsnära kvalitetsarbete.
• Det är meriterande om du har teknisk utbildning, gärna med inriktning mot kvalitetsteknik, mätteknik eller maskinteknik.
• Är trygg i att arbeta självständigt, tar initiativ och driver frågor framåt.
• Har god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta tvärfunktionellt
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har god datorvana och erfarenhet av Officepaketet.
• Har kunskap inom kvalitetsverktyg och ritningsläsning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är prestigelös, flexibel och tycker om att jobba nära verksamheten. Du gillar att bidra till helheten, ser förbättringsmöjligheter och vågar ta ansvar.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Lesjöfors får du arbeta i en familjär och hjälpsam arbetsmiljö där du ges frihet under ansvar. Här är det naturligt att stötta varandra över gränserna och du blir en del av ett team där det är högt i tak och nära till besluten.
Vi erbjuder dig:
• En självständig och varierad roll där du är med och påverkar företagets kvalitetsarbete.
• Möjlighet till kompetensutveckling, både internt och externt.
• En trygg anställning i ett företag med stabil ägare och lång industriell historia.
• Ett öppet klimat där initiativ värdesätts.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa Moa Jarl på 0735090395. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag!
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
