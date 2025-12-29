Kvalitetstekniker till International Aluminium Casting, Hultsfred
2025-12-29
International Aluminium Casting är en legotillverkande gjuterikoncern som genom lång erfarenhet byggt upp en gedigen kompetens för kokill- och pressgjutning. Vi arbetar med allt från gjutämnen till färdiga produkter där skärande bearbetning, ytbehandling och montering ingår. Företaget grundades år 1922. Företaget sysslade då med kokillgjutning. Redan 1948 installerades den första pressgjutmaskinen. Vår vision är att bli den ledande gjuterikoncernen i Sverige inom pressgjutning. Idag har vi flera fabriker som förser kunder över hela världen med våra högkvalitativa produkter och IAC i Hultsfred är en av dem.
Dina arbetsuppgifterSom Kvalitetstekniker hos oss på IAC får du en spännande och omväxlande vardag där du får utveckla och säkerställa kvalitén i hela vår produktionskedja. Tillsammans med kollegor inom kvalité, produktion, HR och ledning arbetar du både operativt och strategiskt för att säkerställa att vi lever upp till ställda krav. Du kommer att bidra till en säker arbetsmiljö, effektivare processer och minskade kvalitetsbristkostnader - kort sagt: du gör verklig skillnad!
I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
• Kvalitet och förbättringsarbete - Driva arbetet med att minska kvalitetsbristkostnader och registrera, följa upp och åtgärda avvikelser samt arbeta med kvalitetsdokumentation som PPAP, MSA och andra kundkrav.
• Kundkontakt och reklamationer - Hantera kundreklamationer, driva rotorsaksanalyser samt koordinera korrigerande och driva förebyggande åtgärder
• Analyser och mätningar - Genomföra mätningar och säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet samt utföra analyser och delta i problembearbetning enligt 8D.
• Revisioner och ledningssystem - Genomföra interna revisioner, vara stöd vid externa granskningar samt säkerställa att ledningssystemet är uppdaterat och efterlevs enligt ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 samt VDA
• Utbildning och kommunikation - Säkerställa att förändringar i arbetssätt kommuniceras och implementeras samt bidra till kompetensutveckling inom kvalitet och miljö
Vi är 110 medarbetare totalt på IAC i Hultsfred och du rapporterar till Kvalitet, Teknik & Miljöchef.
Din profilDetta är en spännande möjlighet för dig som har erfarenhet från den tillverkande industrin inom Automotive. Vi förväntar oss att du har ett intresse för teknik kombinerat med ett engagemang och noggrannhet. Du är trygg i att läsa ritningar och har förståelse för tekniska specifikationer och processer. Du har god datorvana och en förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation. För att vara lyckosam i rollen krävs grundläggande kunskap eller intresse för kvalitetsverktyg som 8D, PPAP, MSA. Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift är ett krav.
Känner du igen dig i egenskaper som kommunikativ, lösningsorienterad och noggrann? Bra! Då har du sannolikt goda förutsättningar att nå framgång i rollen. Vi vill jobba med dig som drivs av utmaningar och utveckling samt har en förmåga att koordinera samt prioritera ditt arbete. Du är en kvalitetsmedveten och engagerad person som sätter laget före jaget.
Vi erbjuderHos oss får du chansen att växa och utvecklas tillsammans med ett engagerat team som präglas av stark sammanhållning och hög teknisk kompetens. Du blir en del av en modern arbetsmiljö med varierande och stimulerande arbetsuppgifter, där nytänkande uppmuntras och dina idéer tas tillvara. Vi erbjuder dig möjligheten att forma din karriär inom kvalitet, produktion och teknik i ett anrikt företag med tydligt framtidsfokus - där du får vara med och göra verklig skillnad.
AnsökningsförfarandeI denna rekryteringsprocess samarbetar International Aluminium Casting med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Går du vidare i urvalet så blir nästa steg två digitala test där du får göra ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog på linda.algeskog@skill.se
