Kvalitetstekniker |Teknisk produktionsindustri | Örnsköldsvik
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-05
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eller i hela Sverige
Är du kvalitetstekniker eller kvalitetsingenjör med erfarenhet av avvikelsehantering och tekniska utredningar? Vill du arbeta i en teknisk industrimiljö där kvalitet, analys och förbättring står i fokus? Jefferson Wells söker nu en Kvalitetstekniker till ett konsultuppdrag i Örnsköldsvik.
Ort: Örnsköldsvik
Omfattning: 100 % (på plats)
Anställning: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Uppdrag: Start 20260901 tom 20261231
Övrigt: Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning och drogtest innan uppdragets start.
Om uppdraget
Som Kvalitetstekniker fungerar du som back office-stöd gentemot partner och interna funktioner samt har kontakt med leverantörer vid avvikelser, reklamationer och kvalitetsbrister.
Du arbetar strukturerat med analyser, riskbedömningar och förbättringsarbete, och bidrar aktivt till att stärka kvalitetsprocesser och leverantörskvalitet. Rollen innebär samarbete över flera funktioner och resor kan förekomma i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter
Granska och bedöma ärenden vid misstänkta avvikelser
Samla in fakta och genomföra Root Cause Analysis
Bedöma omfattning, allvarlighetsgrad och prioritet
Besluta om korrigerande åtgärder
Sammankalla och leda tvärfunktionella kvalitetsmöten
Hantera reklamationer och leverantörskontakter
Utföra inspektioner av inkommande material
Delta i och driva förbättringsarbete inom produktionskvalitet
Vem vi söker
Vi söker dig som har kvalitetsteknisk eller produktionsteknisk högskoleutbildning och minst 2 års erfarenhet från produktionsindustrin. Du har praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete och god förståelse för tekniska underlag, ritningar och specifikationer.
Du är en analytisk och driven problemlösare som trivs i en roll där du får vara spindeln i nätet. Du arbetar målinriktat, strukturerat och har lätt för att kommunicera med olika funktioner i organisationen.
För att kvalificera dig ser vi att du har:
Relevant Högskoleutbildning
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri eller produktion
Förståelse för tekniska underlag och dokumentation
Erfarenhet av avvikelsehantering och Root Cause Analysis
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av affärssystem, exempelvis SAP
Goda kunskaper i Excel
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Hamngatan 15A, 891 64, Örnsköldsvik (visa karta
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891 64 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9992845