Kvalitetstekniker - långsiktigt konsultuppdrag i Örnsköldsvik
2026-02-23
Är du kvalitetstekniker eller kvalitetsingenjör med erfarenhet av avvikelsehantering och tekniska utredningar? Vill du arbeta i en komplex industrimiljö där kvalitet, analys och förbättring står i fokus?Jefferson Wells söker nu två Kvalitetstekniker till ett kvalificerat konsultuppdrag i Örnsköldsvik med start omgående. Här får du en central roll inom produktionskvalitet och arbeta nära montage, leverantörer och interna funktioner.
Ort: Örnsköldsvik
Omfattning: 100 % (på plats)
Start: 2026-03-16
Uppdrag: Konsultuppdrag till 2027-03-16
Antal tjänster: 2
Övrigt: Tjänsten kräver säkerhetsprövning innan uppdragets start.
Om uppdraget
Som Kvalitetstekniker får du en viktig roll vid störningar i montage och produktion där du ansvarar för att utreda avvikelser och säkerställa robusta åtgärder. Du fungerar som back office-stöd gentemot partner och interna funktioner samt har kontakt med leverantörer vid reklamationer och kvalitetsbrister.
Du arbetar strukturerat med rotorsaksanalyser, riskbedömningar och förbättringsarbete, och bidrar aktivt till att stärka kvalitetsprocesser och leverantörskvalitet. Rollen innebär samarbete över flera funktioner och rapportering sker till Chef Produktionskvalitet.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter
Granska och bedöma ärenden vid misstänkta avvikelser
Samla in fakta och genomföra rotorsaksanalyser (Root Cause Analysis)
Bedöma omfattning, allvarlighetsgrad och prioritet
Besluta om korrigerande åtgärder
Sammankalla och leda kvalitetsmöten tvärfunktionellt
Hantera reklamationer och leverantörskontakter
Utföra inspektioner av inkommande material (Incoming Inspection)
Delta i och driva förbättringsarbete inom produktionskvalitet
Vem vi söker
Vi söker dig som har kvalitetsteknisk eller produktionsteknisk högskoleutbildning - alternativt motsvarande erfarenhet från industrin. Du har praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete och god förståelse för tekniska underlag, ritningar och specifikationer.
Du är en analytisk och driven problemlösare som trivs i en roll där du får vara spindeln i nätet. Du arbetar målinriktat, strukturerat och har lätt för att kommunicera med olika funktioner i organisationen.
För att kvalificera dig ser vi att du har:
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri eller produktion
Förståelse för tekniska underlag och dokumentation
Erfarenhet av avvikelsehantering och rotorsaksanalyser
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av affärssystem, exempelvis SAP
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av leverantörskvalitet eller incoming inspection
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kvalificerade konsultroller inom teknik, produktion, logistik, projektledning och inköp. Vi matchar specialister med några av Sveriges mest avancerade industri- och utvecklingsmiljöer. Med vårt breda nätverk inom ManpowerGroup erbjuder vi karriärmöjligheter och långsiktig utveckling för dig som konsult.Publiceringsdatum2026-02-23Så ansöker du
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post men vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterare Veronica Forsén Alfredsson via: veronica.forsen.alfredsson@manpower.se
