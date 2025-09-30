Kvalitetsspecialist till spännande Salico AB - Helsingborg
Salico AB i Helsingborg grundades 1986 med målet att förenkla restaurangers vardag genom sköljd och färdigskuren sallad. Idag är Salico en av Sveriges ledande leverantörer av färska och förädlade frukt- och grönsaksprodukter samt Ready To Eat-sortiment. Vi utvecklar, producerar och paketerar färska livsmedel för dagligvaruhandeln och foodservice-sektorn - alltid med kvalitet, innovation och hållbarhet i fokus. Vår verksamhet genomsyras av ett starkt engagemang för livsmedelssäkerhet, kundnöjdhet och ständig förbättring. Sedan några år tillbaka är Salico en del av Greenfood-koncernen, som med 1 500 anställda och en omsättning på 5,6 miljarder SEK är en av Nordens främsta inom hälsosam mat, med varumärken som SallaCarte, Daily Greens, Picadeli och Greendeli. Läs mer på www.salico.se
Kvalitetsspecialist till spännande Salico AB - Helsingborg
Har du kvalitet ut i fingerspetsarna och lätt för att få med dig andra mot högt satta mål? Älskar du att dyka ner i branschstandarder, livsmedelssäkerhet och kan lagar och förordningar på dina fem fingrar? Trivs du dessutom lika bra vid skrivbordet som nere bland maskinerna? Då ska du läsa vidare! Salico är inne i en spännande tillväxtfas och söker nu en Kvalitetsspecialist som vill vara med och vidareutveckla kvalitetsarbetet och säkerställa att företaget fortsätter leverera produkter av högsta kvalitet.
Som Kvalitetsspecialist får du en central roll i att säkerställa att företagets livsmedelsproduktion följer gällande lagstiftning och branschstandarder. Du arbetar proaktivt med att utveckla kvalitetssystemen och driver ett löpande förbättringsarbete tillsammans med produktion och ledning. Du blir även ansvarig för reklamationshantering och uppföljning av avvikelser samt är kontaktperson för myndigheter och externa parter. Du rapporterar till Kvalitetschef och ingår i kvalitetsavdelningen.
Du blir del i ett trevligt och kunnigt team i en intressant produktionsmiljö där du får möjlighet att påverka. Låter detta intressant, skicka din ansökan idag!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa efterlevnad av relevanta lagar, förordningar och branschstandarder
Underhålla och utveckla kvalitetsledningssystem enligt HACCP, GMP, ISO 14001 samt BRCGS
Utföra GMP-, hygien- och egenkontrollronder
Hantera kund- och produktionsrelaterade reklamationer och avvikelser, inklusive rotorsaksanalyser
Leda förbättringsprojekt kopplade till kvalitet och livsmedelssäkerhet
Fungera som kontaktperson vid revisioner, myndighetsbesök och externa samarbeten
Analysera och rapportera avvikelser till interna intressenter
Din profil:
Du har ett stort intresse för livsmedel och kvalitet och flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsproduktion. Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom livsmedel, mikrobiologi, kemi eller kvalitet, samt goda kunskaper i relevant EU- och svensk livsmedelslagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av HACCP, GMP och kvalitetsledningssystem BRCGS. Du är van vid att tolka och omsätta lagkrav i praktiken.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och självgående. Du har också lätt för att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Flytande svenska och engelska är ett krav. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Helsingborg.
I denna rekrytering samarbetar Salico AB med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och ber dig att söka så snart som möjligt. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam på 0709-605372.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Food Safety, Quality engineer Food, Quality specialist food, Livsmedelstekniker, Livsmedelsingenjör, livsmedelsindustri, kvalitetstspecialist, kvalitetsingenjör livsmedel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
AB Standby Workteam Kontakt
Kristian Berglund 0709-605372 Jobbnummer
