Kvalitetssamordnare/vårdutvecklare till internmedicin
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2025-10-21
Verksamhetsområde internmedicin i Gävle, Hudiksvall och Sandviken erbjuder både sluten- och öppenvård inom lungmedicin, njurmedicin, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, strokemedicin och akutmedicin. Vi har ett nära samarbete med vår kardiolog-, neurolog- och infektionsklinik. Totalt arbetar cirka 540 medarbetare inom verksamhetsområdet i Gävle, Sandviken och Hudiksvall. Vi söker en kollega till vår kvalitetssamordnare/vårdutvecklare, då tidigare kollega valt att fokusera på kliniskt arbete.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Den här rollen har strategiska och operativa inslag, där du får stor möjlighet att påverka och driva förändringsarbete på såväl verksamhetsövergripande nivå som på enhetsnivå. Placeringsort är Gävle.
Som kvalitetssamordnare /vårdutvecklare hos oss kommer du att
• arbeta nära ledningsgruppen i utvecklingsarbete som omfattar kvalitet, patientsäkerhet, processutveckling och implementering av nya arbetssätt
• omvärldsbevaka och ingå i nätverk inom Region Gävleborg
• göra utredningar och uppföljningar i samband med negativa händelser, avvikelser, risk- och händelseanalyser och patientsäkerhet
• ha ett nära samarbete med verksamhetsområdets chefer, stödekonom och HR-partner.
Hos oss får du
• ett stimulerande och omväxlande arbete där du jobbar tätt tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare samt kollegor i ledningsgruppen
• vara med och påverka hur verksamheten bedrivs och utvecklas
• delta i en spännande och utvecklande resa där digitalisering är en viktig komponent.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Som person ser du möjligheter och är drivande på ett ödmjukt sätt. Du lyssnar in och är uppmärksam på verksamhetens behov och initierar och motiverar till förändringsarbeten. Med förmåga att både ge och få tillit skapar du ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Du är ansvarstagande och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya processer som du sedan uthålligt för framåt. Du är kommunikativ och har lätt att samarbeta med andra men tycker också om att arbeta självständigt. Du har förmågan att planera, analysera och driva flera arbeten parallellt, vilket innebär att du också kan prioritera och strukturera ditt arbete på ett bra sätt.
I rollen som kvalitetssamordnare och vårdutvecklare ska du ha
• högskoleutbildning med legitimation inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt arbete, gärna från offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal.
