Kvalitetssamordnare till verksamhetsområde ögon
Region Gävleborg, VO Ögon / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2026-07-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Ögon i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde (VO) ögon bedriver både akut och planerad specialistvård i Region Gävleborg. Inom verksamhetsområdet finns mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering på tre orter i länet; Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.
Nu söker vi en kvalitetssamordnare till VO ögon. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kvalitetssamordnare arbetar du över hela länet och är en viktig nyckelperson i utveckling av vårdens kvalitet och säkerhet. Du har en analytisk förmåga och kan fånga upp risker där dina åsikter inom patientsäkerhet och kvalitet är viktigt. Du sitter med i ledningsgrupp och stöttar verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och vårdenhetschefer i frågor om kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Du arbetar nära våra medicinskt ansvariga läkare i olika utredningar och analyser men även uppföljningar. VO ögon befinner sig i ett utvecklingsskede där nya arbetssätt och strukturer behöver formas för att möta framtidens vårdbehov.
Som kvalitetssamordnare hos oss kommer du bland annat att
• driva, samordna och utveckla patientsäkerhetsarbetet med en aktiv roll i ledningsgruppen
• stötta chefer och medarbetare i avvikelsehantering och patientnämndsärenden, sammanställa avvikelser och tillsammans med verksamhetschefer sammanställa patientärenden samt rapportera till ledningsgruppen
• leda/delta i händelse-, intern- och riskanalyser och tillsammans med verksamhetschef säkerställa att resultat omsätts i förbättringsåtgärder
• ansvara för hela eller delar av verksamhetens dokumentstyrning i dokumenthanteringssystemet Platina vilket innebär att upprätta, granska och följa upp dokument samt stödja verksamheten i processen och implementering
• strukturera och följa upp patientsäkerhetsarbetet i systemstödet Stratsys patientsäkerhetsmodul inklusive årlig patientsäkerhetsberättelse
• stötta verksamhetsutveckling genom analys, utbildning och nära samverkan med chefer och sektionsledare
• delta i ledningsgruppen samt i medicinsk ledningsgrupp som sakkunnig inom kvalitet och patientsäkerhet.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• individuell utvecklingsplan
• ett betydelsefullt arbete i en stimulerande arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som kvalitetssamordnare har du en central roll i att verka för att säkerställa en god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Du har en analytisk förmåga och identifierar utmaningar i verksamheten och omsätter dem till konkreta, hållbara lösningar. Arbetet präglas av god planerings- och organisationsförmåga, där struktur och tydlighet skapar förutsättningar för både effektivt förbättringsarbete och trygg vård. Du har förmåga att stötta chefer och medarbetare. I en komplex och ibland pressad miljö är du stresstålig och behåller fokus även när förutsättningarna snabbt förändras. Genom god samarbetsförmåga och driv har du en stark förmåga att leda och driva förändringsarbete, med patientens bästa och verksamhetens långsiktiga utveckling i centrum. Viktigt för tjänsten är också att du är lyhörd och har en god analytisk förmåga.
I rollen som kvalitetssamordnare ska du
• ha relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
• ha arbetat minst två år inom hälso- och sjukvården
• ha dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete
• kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
• ha goda datorkunskaper.
För den här tjänsten är det meriterande om du har kunskap om lagar och författningar inom hälso- och sjukvård.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1730". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ögon Kontakt
Yvonne Wall, biträdande verksamhetschef yvonne.wall@regiongavleborg.se 072-207 10 81 Jobbnummer
9994000