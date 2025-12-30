Kvalitetssamordnare som vill bidra till förändring på SiS Rebecka!
Statens institutionsstyrelse / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en tryggare och mer rättssäker vårdmiljö för våra [barn och unga/ klienter]? Sök jobbet som kvalitetssamordnare! Rollen som kvalitetssamordnare är ny inom SiS och syftet med rollen är att stärka hemmets förmåga att bedriva ett proaktivt, rättssäkert och systematiskt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag blir att bidra till att kvaliteten i verksamheten utvecklas långsiktigt.
Konkret innebär det
• att hålla ihop och samordna hemmets systematiska kvalitetsarbete så att tidiga signaler om brister fångas upp och omsätts i förbättringsarbete.
• Stötta hemmets chefer i hanteringen av avvikelser såsom lex Lex Sarah- IVO och JO- ärenden och bidra till att rättssäkra processer tillämpas i utredningsarbetet.
• Stötta cheferna i hemmets arbete med att implementera nya styrdokument, metoder och arbetssätt.
Rollen innebär att du arbetar självständigt men i nära samarbete med hemmets ledningsgrupp. Du kommer också att ingå i ett nätverk av kvalitetssamordnare på myndighetens alla hem, med möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett stort engagemang för kvalitetsfrågor med fokus på [barns, ungas och klienters]rättigheter. Du är analytisk, strukturerad och noggrann med god förmåga att driva och hålla ihop processer. Du har integritet med en god förmåga att balansera mellan stödjande och granskande roll. Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk, för att kunna stötta chefer och medarbetare i utvecklingen av hemmets kvalitetsarbete.
Du ska även ha:
• Akademisk examen inom socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande akademisk utbildning 180 HP från Högskola- eller Universitet, i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer är likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i verksamhet som regleras av SOSFS 2011:9
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
• Kunskap om förvaltningsrätt, lex Sarah och regelverk kopplat till tillsyn
• Goda kunskaper om och erfarenhet av i datainsamling, dokumentation och analys.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9666007