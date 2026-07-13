Kvalitetssamordnare som vill bidra till förändring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Ljusnarsberg Visa alla socialsekreterarjobb i Ljusnarsberg
2026-07-13
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en tryggare och mer rättssäker vårdmiljö för våra klienter? Sök jobbet som kvalitetssamordnare! Rollen som kvalitetssamordnare är ny inom SiS och syftet med rollen är att stärka hemmets förmåga att bedriva ett proaktivt, rättssäkert och systematiskt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag blir att bidra till att kvaliteten i verksamheten utvecklas långsiktigt.
Konkret innebär det:
Att hålla ihop och samordna hemmets systematiska kvalitetsarbete så att tidiga signaler om brister fångas upp och omsätts i förbättringsarbete.
Stötta hemmets chefer i hanteringen av avvikelser såsom Lex Sarah-, IVO- och JO-ärenden och bidra till att rättssäkra processer tillämpas i utredningsarbetet.
Stötta cheferna i hemmets arbete med att implementera nya styrdokument, metoder och arbetssätt.
Rollen innebär att du arbetar självständigt men i nära samarbete med hemmets ledningsgrupp. Du kommer också att ingå i ett nätverk av kvalitetssamordnare på myndighetens alla hem, med möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett stort engagemang för kvalitetsfrågor med fokus på klienters rättigheter. Du är analytisk, strukturerad och noggrann med god förmåga att driva och hålla ihop processer. Du har integritet med en god förmåga att balansera mellan stödjande och granskande roll. Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk, för att kunna stötta chefer och medarbetare i utvecklingen av hemmets kvalitetsarbete.
Du ska även ha:
Akademisk examen inom socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande akademisk utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer är likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i verksamhet som regleras av SOSFS 2011:9.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Kunskap om förvaltningsrätt, Lex Sarah och regelverk kopplat till tillsyn.
Goda kunskaper om och erfarenhet av datainsamling, dokumentation och analys.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
714 93 KOPPARBERG Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare OFR
Anna Maria Ingridsdotter-Resare AnnaMaria.Ingridsdotter-Resare@stat-inst.se +46104535769 Jobbnummer
10001692