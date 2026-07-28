Kvalitetsmedvetna personer sökes till fordonsindustrin
Uniflex AB / Fordonsmontörsjobb / Malmö Visa alla fordonsmontörsjobb i Malmö
2026-07-28
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Om tjänsten Vi söker nu ett antal personer som ska jobba i Axess Logistics PDI. (Pre Delivery Inspection) och ute på Yarden. I PDI:n så kommer du jobba med att säkerställa att bilen är klar för leverans till slutkund. Du kommer bland annat se till att alla dokument, bilmattor och dekaler är på sin plats. Övriga arbetsuppgifter så som biltvätt och fordonsförflyttning kommer också förekomma.
Arbetstiderna är måndag till torsdag 07-15:45 och fredagar 07-14:55.
Du kommer bli anställd av Uniflex och uthyrd till kund.
Arbetsuppgifter En arbetsdag innehåller bland annat:
• Kontroll av bilen
• Lättare montering
• Tvätt
• Transport av bil från punkt A till punkt B
Vem är du? För att passa till denna tjänsten måste du ha ett högt kvalitetstänk, jobba strukturerat, van vid att jobba med processer och vara noggrann. Som person så gillar du att ta egna initiativ utan att gå utanför vår kunds ramar.
Vi ser gärna att du jobbat med någon form av rekonditionering och du måste ha haft ditt körkort för manuell bil i minst 1 år.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010654-2119435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Malmo Central Station (visa karta
)
211 20 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013959