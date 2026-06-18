Kvalitetsmedvetna personer sökes till fordonsindustrin

Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-06-18


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Malmö, Staffanstorp, Vellinge, Lund, Landskrona eller i hela Sverige

Gillar du bilar? Bekväm med att jobba utomhus i ur och skur? Ser du dig som en person som är noga med detaljer och gillar att jobba under press - då kan vi ha jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2026-06-18

Om tjänsten
Vi söker nu ett antal personer som ska jobba i Axess Logistics PDI. (Pre Delivery Inspection) och ute på Yarden. I PDI:n så kommer du jobba med att säkerställa att bilen är klar för leverans till slutkund. Du kommer bland annat se till att alla dokument, bilmattor och dekaler är på sin plats. Övriga arbetsuppgifter så som biltvätt och fordonsförflyttning kommer också förekomma.
Arbetstiderna är måndag till torsdag 07-15:45 och fredagar 07-14:55.

Du kommer bli anställd av Uniflex och uthyrd till kund.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

En arbetsdag innehåller bland annat:

• Kontroll av bilen
• Lättare montering
• Tvätt
• Transport av bil från punkt A till punkt B

Vem är du?

För att passa till denna tjänsten måste du ha ett högt kvalitetstänk, jobba strukturerat, van vid att jobba med processer och vara noggrann. Som person så gillar du att ta egna initiativ utan att gå utanför vår kunds ramar.
Vi ser gärna att du jobbat med någon form av rekonditionering och du måste ha haft ditt körkort för manuell bil i minst 1 år.



Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Bures gata 11 (visa karta)
215 33  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Axess Logistics

Kontakt
Olivia Holm
olivia.holm@uniflex.se

Jobbnummer
9970126

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: