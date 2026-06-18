Kvalitetsmedvetna personer sökes till fordonsindustrin
Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-18
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Gillar du bilar? Bekväm med att jobba utomhus i ur och skur? Ser du dig som en person som är noga med detaljer och gillar att jobba under press - då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker nu ett antal personer som ska jobba i Axess Logistics PDI. (Pre Delivery Inspection) och ute på Yarden. I PDI:n så kommer du jobba med att säkerställa att bilen är klar för leverans till slutkund. Du kommer bland annat se till att alla dokument, bilmattor och dekaler är på sin plats. Övriga arbetsuppgifter så som biltvätt och fordonsförflyttning kommer också förekomma.
Arbetstiderna är måndag till torsdag 07-15:45 och fredagar 07-14:55.
Du kommer bli anställd av Uniflex och uthyrd till kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
En arbetsdag innehåller bland annat:
• Kontroll av bilen
• Lättare montering
• Tvätt
• Transport av bil från punkt A till punkt B
Vem är du?
För att passa till denna tjänsten måste du ha ett högt kvalitetstänk, jobba strukturerat, van vid att jobba med processer och vara noggrann. Som person så gillar du att ta egna initiativ utan att gå utanför vår kunds ramar.
Vi ser gärna att du jobbat med någon form av rekonditionering och du måste ha haft ditt körkort för manuell bil i minst 1 år.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Bures gata 11 (visa karta
)
215 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axess Logistics Kontakt
Olivia Holm olivia.holm@uniflex.se Jobbnummer
9970126