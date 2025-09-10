Kvalitetsmedvetna personer sökes till fordonsindustrin
2025-09-10
Är du noggrann, har ett öga för detaljer och gillar bilar? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vi söker nu ett antal personer som ska jobba i Axess Logistics PDI. (Pre Delivery Inspection). I PDI:n så kommer du jobba med att säkerställa att bilen är klar för leverans till slutkund. Du kommer bland annat se till att alla dokument, bilmattor och dekaler är på sin plats. Övriga arbetsuppgifter så som biltvätt och fordonsförflyttning kommer också förekomma.
Arbetstiderna är måndag till torsdag 07-15:45 och fredagar 07-14:55.
Du kommer bli anställd av Uniflex och uthyrd till kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
En arbetsdag innehåller bland annat:
• Kontroll av bilen
• Lättare montering
• Tvätt
• Transport av bil från punkt A till punkt B
Vem är du?
För att passa till denna tjänsten måste du ha ett högt kvalitetstänk, jobba strukturerat, van vid att jobba med processer och vara noggrann. Som person så gillar du att ta egna initiativ utan att gå utanför vår kunds ramar.
Vi ser gärna att du jobbat med någon form av rekonditionering och du måste ha haft ditt körkort för manuell bil i minst 1 år.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
