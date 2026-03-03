Kvalitetsmedvetna operatörer sökes till Märsta!
2026-03-03
Om tjänsten
Vi söker strukturerade, ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna personer till ett spännande arbete!
Som operatör hos vår kund kommer du vara en mycket viktig del i tillverkningen av deras unika produkter. Tjänsten som maskinoperatör genomsyras av ett noggrant, effektivt och mycket kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du är en person som lugnt och metodiskt kan följa recept och specifikationer enligt beställning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina arbetsuppgifter
• Sedvanliga operatörsuppgifter som beredning, kvalitetskontroll mm.
• Utföra enklare maskintekniska åtgärder samt omställning av maskiner
• Underhåll och städning utav utrustning, maskiner och produktionslokalerna
• Arbetet inkluderar skift-tider.
Vem är du?
Kvalifikationer och meriter:
• Du har en god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har en förmåga att ta till dig och följa skriftliga och muntliga rutiner och instruktioner.
• Du har truckkort A1-4 och B1-4.
• Du är driven och engagerad att lära dig nya arbetsuppgifter.
Om du tidigare arbetat i producerande verksamhet är det starkt meriterande. Arbetet är fysiskt krävande i perioder och du ska känna dig bekväm av att gå och stå under dina arbetsdagar.
I denna rekryteringsprocess lägger vi mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som arbetar strukturerat, har hög arbetsmoral och tar stort eget ansvar. En positiv attityd och ett stort engagemang och nyfikenhet inför dina arbetsuppgifter ser vi som en självklarhet. Vidare är du metodisk och tycker om att arbete enligt rutiner med fokus på kvalité.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
