Kvalitetsledare med passion för helhet inom medicinsk teknik och IT
Region Östergötland / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2025-12-12
Vi söker två engagerade kollegor för att utveckla kvalitetsarbetet inom Medicinsk teknik och IT.
Ni kommer att ha en central roll i att utveckla ledningssystem och säkerställa att vi når våra kvalitetsmål dels inom Centrum för Medicinsk teknik och IT (CMIT), dels för säkerhetsområdena Informationssäkerhet och Medicinsk teknik. En tjänst kommer att vara inriktad mot kvalitetsarbete inom medicinteknisk säkerhet och den andra tjänsten är inriktad mot centrumets övergripande kvalitetsarbete.
Tjänsten inriktad mot medicinteknisk säkerhet är ett regionalt uppdrag, vilket gör att arbetet innehåller många kontaktytor både för stöttande och vårdande verksamheter och stor vikt läggs vid implementering och uppföljning av kvalitetsledning. Målet med kvalitetsarbetet är att Region Östergötland ska ha tillgång till säkra medicintekniska produkter och att dessa hanteras och används på ett säkert sätt.
Tjänsten inriktad mot kvalitetsarbete inom CMIT omfattar utöver att utveckla och förvalta kvalitetsledningssystem även analyser och delta eller hålla i interna uppdrag.
Båda tjänsterna samverkan även med områdena informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd för att stärka vår helhetssyn på säkerhet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt. Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsledare kommer du att ingå i ett eller flera mindre team med placering i Centrum för Medicinsk teknik och IT (CMIT) och enheten för krav och kvalitet (EKK), men delvis även arbeta regionövergripande.
Våra ledstjärnor är att agera hjälpsamt och funktionellt, vi arbetar både med att leda och stödja olika utvecklingsinitiativ men också att ansvara för att upprätthålla en god säkerhets- och kvalitetskultur kopplat till våra processer.
Exempel på arbetsuppgifter för båda tjänsterna omfattar:
Utveckla ledningssystem.
Stödja och i vissa fall leda utvecklingsinitiativ.
Utföra men även vara metodstöd i risk- och händelseanalyser.
Delta i arbete med att ta fram strategier och handlingsplaner.
Omvärldsbevakning och samverkan över organisationsgränser.
Granska och analysera olika underlag.
Ärendehantering.
Facilitera workshops.
Planera och genomföra utbildningar.
Om dig
Du har en gedigen dokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta med kvalitet i större organisationer, gärna med en bakgrund från IT alternativt medicinteknik. Du är strukturerad och analytisk. Du är noggrann, har en god social kompetens och kommunikationsförmåga samt lätt för att samverka med andra.
Meriterande erfarenhet och kunskaper:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Utveckling av ledningssystem.
Kunskap om ledningssystem och förbättringsmetodik.
Erfarenhet av hälso- och sjukvård eller annan reglerad verksamhet som vi bedömer som likvärdig.
För dig med inriktning mot kvalitetsarbete inom CMIT är det även meriterande att:
Ha kännedom om ITIL, PM3, ISO 9001.
För dig med inriktning mot medicinteknisk säkerhet är det även meriterande att:
Ha kännedom/erfarenhet av/om vårdarbete.
Kännedom om ISO 13485, ISO 14971.
Kännedom om MDR, IVDR samt nationella föreskrifter inom vårdsektorn.
Ansökan och anställning
Hos Region Östergötland får du möjligheten att påverka och forma en central funktion inom en samhällsviktig organisation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och förmåner som främjar balans mellan arbete och privatliv.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka din ansökan senast den 11 januari 2026, ange vilken av tjänsterna du är intresserad av (kvalitetsarbete inom medicinteknisk säkerhet eller centrumets övergripande kvalitetsarbete).
Välkommen att bli en del av Region Östergötland! Tillsammans skapar vi en trygg och säker informationshantering för framtiden.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
