Kvalitetskontrollant/slutavsynare till industriföretag i Göteborg
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om företaget Vår kund är ett ledande teknikföretag inom försvars- och säkerhetsindustrin, med uppdrag att utveckla lösningar som bidrar till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Med flera tusen medarbetare i Sverige och runt om i världen utvecklar företaget avancerade produkter och system som används i kritiska applikationer för övervakning, kommunikation och skydd. Här erbjuds du en kreativ och professionell arbetsmiljö där teknik, kvalitet och samarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter I rollen som kvalitetskontrollant/slutavsynare ansvarar du för att kvalitetskontrollera produkter som tillverkats i produktionen, för att säkerställa att de uppfyller ritningskrav, standarder och kundens högt ställda kvalitetsmål.
Arbetet innebär att granska och bedöma komponenter och material såsom kablage, kretskort, kassetter, delsystem och slutprodukter inför leverans till kund. Du kommer att genomföra noggranna avsyningsprocesser som inkluderar både visuell kontroll och funktionskontroll, samt hantera eventuella avvikelser och bidra till förbättringar i produktionen. Rollen kräver att du bygger upp god produktkännedom.
Exempel på arbetsuppgifter: - Slutavsyning av elektronikprodukter, delsystem och kompletta enheter - Kontroll av komponenter, lödningar, kablage och montage mot ritningsunderlag - Säkerställande av att produkterna uppfyller tekniska och kvalitetsmässiga krav - Dokumentation och rapportering av avvikelser - Samarbete med produktion, test och kvalitet för att lösa eventuella problem - Aktivt deltagande i förbättrings- och kvalitetsarbete
Arbetet sker dagtid och tjänsten är placerad i Göteborg.
Din profil Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och en naturlig känsla för kvalitet. Du är noggrann, analytisk och trivs i en miljö där detaljer och struktur spelar stor roll. Samtidigt har du förmågan att se helheten och arbeta lösningsorienterat.
För att lyckas i rollen ser vi att du: - Har erfarenhet av tillverknings- eller elektronikproduktion -Har god förståelse för ritningsläsning och kvalitetskontroll -Har goda kunskaper i svenska och engelska - Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Meriterande: - Erfarenhet av slutavsyning, kvalitetskontroll eller testning inom elektronik - Certifiering inom lödning eller IPC-standard - Erfarenhet av arbete i affärssystem, gärna IFS -Erfarenhet av arbete inom försvars- eller flygindustrin
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss med målet att gå över till kund. Den planeras starta så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Om du känner att tjänsten är rätt för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Urvalet kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Josefine Thorin, på josefine.thorin@skill.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Josefine Thorin josefine.thorin@skill.se 0721-410164 Jobbnummer
9560715