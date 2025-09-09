Kvalitetsingenjör till tillverkande företag i Finspång
Poolia AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-09-09
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll där du verkligen gör skillnad? Vi söker dig som vill vara med och kvalitetssäkra våra produkter hos systemleverantörer världen över. Som Quality Manager får du en central roll i våra kundprojekt - där komplexitet möter innovation och där din insats påverkar slutprodukten på riktigt.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Du blir en del av glada och engagerade PSQM-team som står inför en spännande tillväxtresa. Som nu söker 3 till 4 nya kollegor som vill vara med och bygga framtidens kvalitetsarbete. Här råder samarbetsanda, nyfikenhet och viljan att alltid göra det lite bättre.
Ort: Finspång
Start: Så snart som möjligt
Längd: Långsiktigt konsultuppdrag
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra verklig skillnad? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Samordna alla aktiviteter relaterade till leverantörskvalitet och arbeta nära ansvarig Project Quality Manager för att utveckla omfattande kvalitetsplaner.
• Vara den primära länken mellan leverantörer och projektteam - och bygger starka relationer som förbättrar kvalitetsutfallet.
• Du etablerar och driver övervakningsplaner för att minska risker i projekten.
• Bedömer leverantörers kapacitet att möta projektkrav - som varierar beroende på lokala regler och kundförväntningar.
• Koordinerar inspektionsdatum och säkerställer att viktiga inspektionspunkter hanteras smidigt.
• Granskar och validerar dokumentation - från testplaner till certifikat.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom inköpskvalitet, tillverkning eller drift av roterande maskiner, pannor eller processindustri.
• God förståelse för produktkvalitet och tillverkningsprocesser - projektvana är ett stort plus.
• Kunskap om CE-märkning, PED, SS-EN 1090, ISO 3834, LVD eller liknande standarder.
• Förmåga att tolka standarder och kundkrav.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• En strukturerad, samarbetsinriktad personlighet som trivs i team och driver projekt framåt.
About the organisation
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Tilda Johansson tilda.johansson@poolia.se Jobbnummer
9500634