Kvalitetsingenjör till Nordhydraulic i Kramfors

Nordhydraulic söker nu efter en kvalitetsingenjör. Här finns möjligheten att bli en del av en internationell och högteknologisk miljö, där din kompetens verkligen gör skillnad. Rollen ger dig inte bara spännande arbetsdagar utan även en vardag omgiven av Höga kustens vackra natur! Vi arbetar med löpande urval, så ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Nordhydraulic är en del av Hydac Group och är specialiserade på utveckling och produktion av hydrauliska ventiler och styrningar. Som kvalitetsingenjör blir du en nyckelperson i kvalitetsorganisationen och arbetar tillsammans med produktionsnära team för att skapa robusta processer och säkra produktkvalitet i hela flödet. Du ansvarar för att förebygga kvalitetsavvikelser, driva intern och extern kommunikation kring kvalitetsfrågor och bidra till en kultur där kontinuerliga förbättringar står i fokus.
Du erbjuds
• Att arbeta i ett företag som växer och satsar för framtiden
• En avgörande roll i ett bolag inom HYDAC-koncernen, som har ett starkt samarbete med flera världsledande företag
• Ett utvecklande och varierat arbete där din expertis är avgörande
• Att arbeta i en region med stark framtidstro, gemenskap och hög kompetens
Som kvalitetsingenjör arbetar du med att säkerställa och utveckla kvaliteten genom hela produktionsprocessen. Din roll är att proaktivt implementera kvalitetsverktyg, driva förbättringsinitiativ och agera som en viktig länk mellan produktion, kunder och leverantörer i kvalitetsfrågor.
Du kommer bland annat att:
• Ansvara för kvalitetsverktyg såsom FMEA, kontrollplaner, MSA, SPC, 8D och PPAP/APQP
• Ha kundkontakt i kvalitetsfrågor, inklusive avvikelserapportering och uppföljning för nyckelkunder
• Genomföra interna och leverantörsrelaterade auditeringar enligt relevanta standarder (t.ex. ISO 9001, IATF 16949)
• Driva ständiga förbättringar genom att identifiera möjligheter och implementera lösningar för ökad effektivitet och kvalitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant område
• Har minst ett par års erfarenhet inom kvalitet, produktionsteknik eller konstruktion
• Har god erfarenhet av kvalitetsverktyg som 8D, FMEA och PPAP
• Har erfarenhet av Lean-arbete och kontinuerliga förbättringsprocesser
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Monitor ERP System.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är kommunikativ samt har följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nordhydraulic AB levererar hydrauliska ventiler och styrningar till världsledande kunder inom främst fordonsindustrin. Vi är idag ca 170 anställda och finns i Kramfors, men ingår i HYDAC-koncernen med ca 10.000 anställda i 50 olika företag. Ersättning
