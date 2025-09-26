Kvalitetsingenjör till modern produktionsanläggning
Quality Engineer - Manufacturing
Är du en nyfiken och lösningsorienterad kvalitetsingenjör som vill säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet genom hela vår tillverkningsprocess? Har du arbetat med LEAN och har erfarenhet av kontinuerliga förbättringar? Läs vidare och ansök nedan!
Vi är en modern och automatiserad produktionsanläggning med höga kvalitetskrav och en stark ambition att ständigt utvecklas. Tillsammans säkerställer vi att våra produkter håller högsta möjliga standard och att våra processer ständigt förbättras. Vår anläggning är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 och ISO 45001, vilket speglar vårt långsiktiga engagemang för kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö.
Ditt ansvar som Quality Engineer - Manufacturing
* Leda och utveckla arbetet med standardiserade arbetsmetoder och kvalitetsrelaterade KPI:er, såsom RFT (Right First Time)
* Driva och koordinera interna och externa avvikelser, identifiera rotorsaker och säkerställa att lösningar genomförs och följs upp
* Vara Super User i vårt kvalitetsledningssystem CANEA ONE
* Delta i interna och externa revisioner samt bidra till validering i investeringsprojekt
* Utveckla och implementera verktyg för kontinuerliga förbättringar och riskanalyser
* Utforma och uppdatera standardiserade rutiner samt utbilda kollegor i kvalitetsrelaterade frågor
* Samordna och hålla ihop anläggningens LEAN-arbete samt fungera som länk till det globala LEAN-arbetet.
För att trivas hos oss och kunna utvecklas inom rollen söker vi dig som har:
* Universitetsutbildning med inriktning mot kvalitet eller liknande, alternativt motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet av produktionsnära arbete
* Kunskaper i LEAN, förbättringsverktyg och riskbaserade metoder
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
* Vana att arbeta i MS Office; erfarenhet av SAP och Power BI är meriterande
Vidare tror vi att du är en analytisk och strukturerad person som arbetar noggrant och lösningsorienterat. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett sätt som anpassas till olika målgrupper. Din pedagogiska förmåga gör att du gärna delar kunskap och utbildar andra, samtidigt som du har en prestigelös och hands-on inställning i ditt arbete.
* Placering: Västerhaninge
* Typ av anställning: Tillsvidare
* Omfattning: Heltid
* Förmåner: Arbetstidsförkortning, Subventionerad lunchförmån, Friskvårdsbidrag, Privat sjukvårdsförsäkring, Föräldraledighetsersättning
Om FUCHS
FUCHS är en global koncern med rötter i Tyskland som har utvecklat, tillverkat och sålt smörjmedel och relaterade specialprodukter i över 90 år. Vårt nordiska huvudkontor ligger på Södermalm i Stockholm och vår nordiska produktionsanläggning ligger sedan 2020 i Västerhaninge. På den moderna anläggningen arbetar ca 60 personer och här finns, förutom produktion och lager, även teknik, inköp och planering, forskning och utveckling samt kvalitetskontroll.
Vi strävar vi efter att göra skillnad både socialt och miljömässigt. Vi värdesätter förtroende, respekt, integritet, pålitlighet och hållbarhet.
Titta gärna på vår film för att få en glimt av hur livet är på FUCHS i vår nordiska organisation: Se här: https://youtu.be/l5TFtViHmwsKontaktperson för detta jobb
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg på anna.setterberg@jeffersonwells.se
alt. 08 764 25 83. Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående.
Ersättning

Not Specified
