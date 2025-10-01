Kvalitetsingenjör till industriföretag i Karlskrona
Är du en noggrann och lösningsorienterad ingenjör som vill arbeta med kvalitet och leverantörsutveckling? Här får du chansen att utvecklas i en dynamisk miljö och bidra till strategiskt viktiga projekt.
Beskrivning av tjänsten
Som Kvalitetsingenjör arbetar du med att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet inom organisationens processer. Rollen innebär att följa upp och analysera resultat, identifiera förbättringsområden och driva åtgärder för att höja kvaliteten. Du har kontakt med olika funktioner i företaget samt med externa parter och bidrar till att kvalitetssäkrade produkter och tjänster levereras till kund.
Arbetet kräver både analytisk förmåga och praktisk förståelse för tillverkningsprocesser, samt intresse för att bygga relationer och samarbeta i team. Här får du en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka utvecklingen framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Delta i och utveckla kvalitetsprocesser kopplade till leverantörsledet
• Hantera avvikelser och genomföra grundorsaksanalyser
• Stötta i leverantörsbedömningar och kvalitetsuppföljningar
Om den vi söker
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet. Du är analytisk och van vid att ta dig an komplex information och omsätta den till konkreta slutsatser. Du har lätt för att skapa kontakt och driva samarbeten framåt. Noggrannhet, problemlösningsförmåga och affärsförståelse är viktiga egenskaper i rollen.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
• Ingenjörsexamen eller motsvarande utbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Intresse och förståelse för inköp och leverantörskvalitetOm företaget
Kundföretaget är en väletablerad industriell aktör som utvecklar och levererar tekniskt avancerade produkter och lösningar till en internationell marknad. De arbetar långsiktigt med innovation och kvalitet och erbjuder en arbetsmiljö där du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Omgående - senast årskiftet
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona Ersättning
Fast lön Så ansöker du
