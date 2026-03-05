Kvalitetsingenjör Till Hjulfordon, Cbrn Och Hemvärn
Nu söker vi en ingenjör med erfarenhet av kvalitetsledningsarbete och med en drivkraft för att stärka Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Vill du arbeta med ett brett spektra av leverantörer samt vara en del av många kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som kvalitetsingenjör arbetar du med att stödja projektledningen i anskaffningsprojekt med kvalitetskompetens. Du deltar vid kravställning och uppföljning av projektets och leverantörens kvalitetsledningsarbete under projektens alla faser och i viss mån efter leverans. Det innebär att du bland annat deltar i det interna arbetet med utformning och uppföljning av kvalitetskrav samt vid kontrakterade granskningar. Du genomför självständigt regelbundna uppföljningar, granskningar och deltar vid leveranskontroller samt genomför revisioner. Du är involverad i flera olika projekt samtidigt, vilket medför att du kan dra lärdomar mellan projekten.
Som kvalitetsingenjör har du en viktig roll i att genom insyn i leverantörens arbete skapa samsyn mellan leverantör och kund, samt att tidigt kunna identifiera eventuella risker ur ett kvalitetsledningsperspektiv. Du kommer att stötta både enheterna för hjulfordon såväl som CBRN och hemvärn i deras kvalitetsarbete
Tjänsten är placerad i Östersund. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av kvalitetsledningsarbete, till exempel genom examensarbete, avvikelsehantering, dokumentering av processer och rutiner, granskat eller utarbetat planer och protokoll. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du är förtrogen med standarden ISO 9001. Tjänsten ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av genomförande av leverantörsrevisioner. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt, ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor och är uthållig i ditt arbete. Vi ser även att du är självgående, är tydlig i din kommunikation och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis hjulfordon och skydd mot, samt detektering av, CBRN stridsmedel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-26.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Lina Petrini via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
