Kvalitetsingenjör till Globalt Bolag i Karlshamn
Friday Väst AB / Kvalitetsbedömarjobb / Karlshamn Visa alla kvalitetsbedömarjobb i Karlshamn
2026-07-03
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Vill du arbeta i en kvalitetsdriven roll där du får säkerställa att leverantörer och material uppfyller högt ställda kvalitets- och regulatoriska krav? Vi söker nu en Kvalitetsingenjör till vår kund i Karlshamn som vill bli en viktig del av kvalitetsorganisationen.
OM TJÄNSTEN:
I rollen ansvarar du för leverantörsgodkännande samt godkännande av råvaror, processhjälpmedel och förpackningsmaterial. Du arbetar för att säkerställa att leverantörer och material lever upp till interna kvalitetskrav samt gällande lagstiftning och regulatoriska krav inom framför allt livsmedelsindustrin, men även inom områden som foder, läkemedel och kosmetik. Du kommer att ha många kontaktytor internt och samarbeta nära bland annat inköp, QA och tekniska produktchefer.
ARBETSUPPGIFTER:Ansvara för godkännande av leverantörer samt råvaror, processhjälpmedel och förpackningsmaterial.
Granska och utvärdera leverantörsdokumentation, exempelvis questionnaires, specifikationer och deklarationer.
Driva och administrera leverantörs- och materialgodkännande i interna kvalitetssystem.
Genomföra riskbedömningar tillsammans med inköp, QA och tekniska produktchefer.
Säkerställa att leverantörer och material uppfyller interna kvalitetskrav samt regulatoriska krav.
Bidra till utveckling och förbättring av kvalitetsprocesser kopplade till leverantörsgodkännande.
VI SÖKER DIG SOM:Har erfarenhet och kunskap inom livsmedelssäkerhet eller annan reglerad verksamhet.
Det är inte ett krav, men meriterande om du har:
Förståelse för relevant EU-lagstiftning och regulatoriska krav.
Erfarenhet av leverantörsgodkännande, dokumentgranskning eller riskbedömningar är meriterande.
Vidare lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett analytiskt arbetssätt. Du trivs med att samarbeta över avdelningsgränser och har förmågan att driva processer framåt.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag på 80% i 6 månader vilket innebär att du blir anställd av Friday under den här perioden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: 80%
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Karlshamn
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta, vanessa.roqueta@friday.se
Lön: Marknadsmässig
OM FRIDAY
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt!
Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi stor vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambitionen att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 KARLSHAMN Arbetsplats
Friday Syd Kontakt
Consultant Manager
Vanessa Roqueta vanessa.roqueta@friday.se Jobbnummer
9992451