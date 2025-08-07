Kvalitetsingenjör med sikte på att bli vår nya kvalitetschef
2025-08-07
Är du nyfiken på nästa steg med inriktningen på att bli vår nya kvalitetschef?
Unik möjlighet till successionsordningsöverlämning för rätt person och profil, med sikte på att bli vår nya kvalitetschef.
Till marknadens bredaste och starkaste leverantör inom långhålsborrning och hening behöver vi nu förstärka vår organisation med en erfaren kvalitetsingenjör som har erfarenhet av skärande bearbetning och komplexa produktionsflöden.
Du drivs av att få vara med och utveckla och förbättra vår verksamhet, våra processer och vara en del av kvalitetsteamet.
Med stort tekniskt intresse är du en nyckelperson som brinner för att driva och leda kvalitetsarbetet mot högt kravställande kunder tillsammans med övriga organisationen.
Du är lyhörd och har god samarbetsförmåga, för att tillsammans med oss genomföra förändringar. Din passion är problemlösningar och förbättringar.
Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter noggrannhet, initiativtagande och självgående medarbetare.
KMV startades 1971 som ett litet familjeägt företag, sedan dess har vi vuxit och utvecklats till det vi är idag. 2012 blev KMV en del av Xano-koncernen.Vi är en av marknadens bredaste och starkaste leverantörer inom långhålsborrning. Förutom borrning erbjuder vi även svarvning, fräsning, hening, riktning. Genom åren har vi förfinat, förädlat och förbättrat våra metoder och vår maskinella utrustning för att idag kunna producera och behandla mer komplexa detaljer och komponenter. Vi har både styck tillverkning och serieproduktion.
Exempel på slutprodukter är maskinrör, kolvar, borrör, rotoraxlar, pumpaxlar, kolvstänger, styrstavar, generatoraxlar, lokaxlar, presscylindrar och propelleraxlar.
Läs mer om oss på vår hemsida www.kmv.se
I tjänsten ingår:
Driva och utföra företagets avvikelsehantering både internt och extern och utföra rotorsaksanalyser som tex 8D eller 5W på återkommande fel.
Dokumentations och spårbarhetshantering COC och leveransdokumentation etc.
Delaktig vid förfrågningar på nya jobb
Kalibrering, FTI, FAI & leveranskontroll
Göra mätningar med handhållna mätdon eller mätmaskin enligt beredning etc.
Skapa och följa upp arbets- & kontrollinstruktioner
Driva företagets utveckling inom mätteknik
Skapa program för nya och befintliga detaljer i mätmaskin
Ansvara för mätberedning
Utföra frekvensmätning i mätmaskin enligt beredning
Ansvara för FTI samt leveranskontroll
Du kommer att arbeta med att upprätthålla våra ledningssystem ISO 9001, ISO 14001 samt arbeta mot målbilden ISO 45001/IATF. Vid interna och externa revisioner är det du som tar rollen som lagkapten och lotsar organisationen med trygg hand genom processen.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som QHSE-ansvarig kommer du driva kvaliets-, miljö-, hälsa- och säkerhetsfrågor framåt genom att utveckla, uppdatera och implementera processer och rutiner. Du kommer arbeta med rotorsaksanalyser på uppkomna avvikelser samt andra aktiviteter för att förebygga kundreklamationer.
Du har en rådgivande /stödjande funktion till chefer och medarbetare i organisationen. Det dagliga arbetet sker ofta i samarbete med andra chefer samt stödfunktioner.
I ditt ansvar ingår bland annat:
Samordna, utveckla, övervaka och administrera företagets systematiska ledningsarbete inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
Utveckla och implementera verksamhetsledningssystem baserat på tex ISO 9001, 14001 och 45001. Samt att sträva mot IATF.
Säkerställa att rätt kvalitet och innehåll avseende kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö är med i företagets interna regler och instruktioner.
Genomföra interna revisioner och gap-analyser baserat på standarder eller lagstiftning.
Bevaka att företagets arbetsmiljöarbete och miljöarbete utförs i enighet med lagkrav och tillämpliga föreskrifter. Säkerställa att aktuella lagar, förordningar och författningar gällande arbetsmiljö blir tolkade, kända och tillämpas i organisationen.
8D-rapporter, kvalitetsdokument, rotorsaksanalyser, kundaudits mm kommer att vara vanliga inslag i arbetsdagen.
Du kommer att hantera myndighetskontakter, tillståndsärenden, tillsyn och besiktningar som berör KMVs verkamhetsområde.
Din profil och kunskap:
Arbetet kräver ordningssinne och förmåga att arbeta strukturerat samtidigt som du behöver vara flexibel och praktisk. Vidare är du analytisk och har stort tekniskt intresse och kan arbeta både självständigt och i lag. Du bidrar med positivitet till laget, och tycker om att utmana dig själv.
För tjänsten söker vi dig som har erfarenhet av hela kvalitetsarbetet olika delar, rotorsaksarbete och avvikelsehantering, kundkontakt, mätning och programmering i koordinatmätmaskiner. Goda kunskaper i mätteknik och ritningsläsning inklusive form och läge. Erfarenhet av mjukvara PC-DMIS samt mätmaskin Hexagon är meriterande. Därutöver kräver tjänsten god serviceförmåga, noggrannhet samt erfarenhet från tillverkande industri. Vi värdesätter även förmåga att ta egna initiativ.
Denna tjänst kräver att du behärskar svenska och engelska på en god nivå, då tjänsten innefattar läsande och skrivande av instruktioner och kommunikation med svenska och utländska kunder.
Är du intresserad av att bli en del av KMV?
Välkommen att maila din ansökan till: info@kmv.se
eller maila mattias.nettelbladt@kmv.se
för frågor ang tjänsten.
