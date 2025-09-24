Kvalitetsingenjör med fokus på produktionskvalitet
Din roll
Då verksamheten växer så söker vi nu fler Kvalitetsingenjörer till kvalitetsavdelningen i produktionen, Björkborn, Karlskoga.
Som Produktionskvalitetsingenjör deltar du i utvecklingsprojekt och kvalificering av nya produkter och utrustningar i produktion. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt där du ansvarar för att utveckla, bereda och definiera kvalitetsprocesser, kvalitetssäkring och kvalitetskontroller i produktion. Du kommer att driva och delta i förbättringsprojekt inom olika produktionsområden. I rollen stöttar och driver du kvalitetsfrågor i olika forum, vilket medför ett ansvar att bidra till en ständig förbättringskultur där kunden alltid är i centrum.
Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver. Vi kommer i denna rekytering också lägga stor vikt vid personliga egenskaper för att matcha det befintliga teamet på bästa sätt framåt.
Exempel på det vi arbetar med:
* Leda och koordinera kvalitets- och förbättringsarbete i produktion
* Planera och utföra FMEA, kontrollplan och kapabilitetsanalys
* Planera, delta och följa upp verifiering och kvalificering av utrustningar
* Utreda rotorsak till avvikelser, definiera korrigerande åtgärd och uppföljning
Delta i kvalitetsrevision (produkt och process)
Som Produktionskvalitetsingenjör ser vi en ansvarstagande problemlösare som trivs att jobba i team såväl som självständigt. För att lyckas i rollen bör du ha en god kommunikativ förmåga då rollen kräver att på ett övertygande sätt kunna förklara kvalitetsrisker för andra. Vi värdesätter en prestigelös personlighet som är öppen för förändring och utveckling.
För att lyckas i rollen bör du ha:
* Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom områden som kvalitet, mekanik eller kemi
* Två års erfarenhet av arbete inom kvalitetsområdet
* God kommunikativ förmåga på engelska och svenska, i båda tal och skrift
* B-körkort
Det är meriterande om har:
* Kunskap om kvalitetssystem och kvalitetsstandarder
* Erfarenhet av att arbete med områden som Lean, rotorsaksanalys och FMEA
* Erfarenhet att arbeta med utveckling
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
