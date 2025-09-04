Kvalitetsingenjör inom leverantörsutveckling till Parker Hannifin i Borås
Vi är Parker, ett multinationellt företag som är världsledande inom rörelse och styrteknik. Vårt syfte är att utveckla ingenjörslösningar som bygger en bättre framtid. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi tror på att mångfald och inkludering är motorn för att kunna uppfylla vårt syfte. Att arbeta hos oss innebär att tillhöra ett passionerat, dynamiskt och innovativt team som gör skillnad. Vi söker lagspelare som kan erbjuda våra kunder produkter, system och tjänster av hög kvalitet inom en mängd olika branscher. Läs mer: www.parker.com
Vi i söker en erfaren och engagerad Leverantörskvalitetsingenjör som vill vara med och utveckla våra leverantörer och säkerställa högsta kvalitet i hela värdekedjan!
Arbetsuppgifter och mål
Som Kvalitetsingenjör hos Parker får du en central roll i att kvalificera och utveckla deras leverantörer av produktionsmaterial till de olika anläggningarna. Ditt arbete börjar ofta redan innan ett samarbete är igång, där du gör en första utvärdering av leverantörens kapacitet och processer. Genom revisioner och tekniska genomgångar säkerställer du att både processer och produkter lever upp till deras krav, och du följer sedan upp genom att granska och godkänna nödvändig dokumentation inför serieproduktion.
Du är också den som leder leverantörerna genom utvecklingsresan. När problem uppstår, som exempelvis produktionsstopp eller kvalitetsavvikelser, är du den som hanterar större avvikelser och driver på förbättringar. Med hjälp av uppföljning, tydliga mål och regelbundna möten med leverantörerna arbetar du systematiskt för att höja deras prestation och stärka samarbetet. Du följer nyckeltal, tar fram leverantörsöversikter och skapar handlingsplaner som ger långsiktiga resultat.
En viktig del av ditt uppdrag är att initiera förbättringsprogram tillsammans med deras Supply Chain-funktion och att bidra till de övergripande målen inom företagets strategi. Rollen innebär också nära samarbete internt, framför allt med kvalitetschefer, inköpsansvariga och ledningsgrupper, där du deltar i både veckovisa och månatliga möten för att säkerställa att arbetet är väl förankrat.
Din Profil
Vi söker dig som har en akademisk examen inom teknik eller ekonomi och som redan har god erfarenhet av leverantörsutveckling. Du är analytisk och tekniskt kunnig, med gärna certifieringar som revisor enligt VDA, ISO 9001 eller IATF. Som person är du resultatorienterad, strukturerad och trygg i att leda andra mot förbättringar.
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark kommunikativ förmåga och lätt för att bygga relationer, både internt och externt. Du är van att arbeta i en internationell miljö och kan navigera i komplexa projekt där samarbete över gränser är en självklarhet. Svenska och engelska behärskar du flytande, och du använder dator och Microsofts programvaror utan problem.
Vi ser dig som en lagspelare med integritet, driv och anpassningsförmåga. Du trivs i en miljö där det ställs höga krav men där ditt arbete på riktigt gör skillnad - för både leverantörerna, organisationen och våra kunder.
Vad erbjuder Parker?
Du har en nyckelroll i ett globalt företag med en stark och stabil ekonomisk grund - där dina insatser verkligen gör skillnad. Du blir en del av en internationell miljö.
Parker erbjuder ett samarbetsdrivet och engagerande arbetsklimat, där innovation, idéer och ständiga förbättringar uppmuntras och värdesätts. Som del av ett företag med över 100 års framgångsrik historia får du tryggheten av en stabil arbetsgivare - samtidigt som du är med och bygger framtiden.
Har vi väckt ditt intresse?
