Kvalitetsingenjör inom additiv tillverkning till Siemens Energy

Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
I rollen som kvalitetsingenjör inom additiv tillverkning hos Siemens Energy kommer du att arbeta i en teknisk avancerad miljö där du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla och säkerställa kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och genomföra PFMEA-analyser för att identifiera och förebygga risker.
Implementera och följa upp SPC-metoder för statistisk processtyrning.
Utföra mätsystemanalyser (MSA) för att säkerställa tillförlitlig mätdata.
Samverka med produktion, teknik och leverantörer för att driva förbättringsinitiativ.
Bidra till utvecklingen av kvalitetsrutiner och standarder inom additiv tillverkning. Profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och brinner för att arbeta med kvalitet i en innovativ miljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Teknisk utbildning inom t.ex. maskinteknik, produktion eller kvalitet.
Erfarenhet av PFMEA, SPC och MSA i industriell miljö.
Ett genuint teknikintresse och förmåga att förstå komplexa tekniska system.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav).
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
alt. 011-470 53 01
