Kvalitetsingenjör hos Orkla Foods Sverige
2025-10-06
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 8 anläggningar runt om i Sverige.
Vill du vara med och forma framtidens livsmedelsproduktion?
Hosa oss får du möjligheten att driva kvalitetsarbetet i en livsmedelsproduktion där matsäkerhet och produktkvalitet står i fokus fokus - och samtidigt bidra till att tusentals konsumenter får riktigt bra mat varje dag! Vi söker nu en engagerad och erfaren kvalitetsingenjör till vår produktionsanläggning i Eslöv.
Om rollen
Vi söker en engagerad och erfaren kvalitetsingenjör som kommer att ansvara för att utveckla, underhålla och kontrollera kvalitetssystem inom produktionen på ett av våra fabriksområden. Som kvalitetsingenjör blir du en nyckelperson i vårt kvalitetsarbete på fabriken i Eslöv. Om du är självständig, handlingskraftig och vill vara med och forma framtidens struktur i en dynamisk miljö, är detta rollen för dig!
Vi ser att du har en bakgrund som gett dig expertis inom matsäkerhet och riskbedömning. Hos oss kommer du att arbeta med HACCP, BRC, OFSS (Orkla Foods Safety Standard), livsmedelslagstiftning och kundkrav. Säkerställa att dessa omsätts till praktiska lösningar. Du kommer även bli delaktig i projekt som rör nya arbetssätt, processer och produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och koordinera kvalitetsarbetet enligt HACCP, BRC, OFSS, kundkrav och livsmedelslagstiftning
* Vara HACCP-teamledare och samordna möten, dokumentation och uppföljning
* Genomföra kvalitetsrevisioner
* Delta i projekt kring nyutveckling, ombyggnationer och förbättringsarbete
* Följa upp reklamationer, avvikelser och kassationer samt driva rotorsaksanalyser
* Utbilda personal inom kvalitetsområdet
* Delta i daglig drift och säkerställa att produkternas kvalitet uppfyller satta parametrar
* Arbeta med KPI-uppföljning och trendanalyser
Vad gör denna tjänst till rätt val för dig?
Vi erbjuder en spännande och strategiskt viktig roll i en dynamisk organisation där kvalitet och matsäkerhet står i centrum. Som kvalitetsingenjör hos oss får du möjlighet att påverka och forma framtidens kvalitetsarbete i en verksamhet som präglas av innovation, samarbete och ständig utveckling. Vi värdesätter din kompetens och ger dig utrymme att ta ansvar, driva förbättringar och vara med i utvecklingsprojekt mot strategiska mål. Du får en arbetsmiljö där din insats uppskattas, där du får växa och där din expertis är av stor vikt för vår framgång. Här får du arbeta med livsmedel som når tusentals konsumenter varje dag, och bidra till att säkerställa att de håller högsta möjliga standard.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Hur ansöker jag?
Sök tjänsten via Orkla Foods karriärsida. Klicka på länken och följ stegen för att skapa en profil och ansöka till jobbet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Vi söker dig som:
* Har eftergymnasial utbildning inom kemi, livsmedel eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Har dokumenterad längre erfarenhet av livsmedelsproduktion och kvalitetsarbete
* Har goda kunskaper inom HACCP, BRC och livsmedelslagstiftning
* Är van vid att arbeta i SAP och Officepaketet (Word, Excel)
* Har revisions- och processkunskap
* Ledarskapsförmåga och pedagogisk kompetens (F)
* Är pedagogisk och trygg i att utbilda andra
* Har erfarenhet av projektledning och riskbedömning
* Behärskar svenska flytande och engelska på god nivå
* Projektledningsförmåga (F)
Svenska (nivå 4) och engelska (nivå 3)
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb.

Orkla Foods Sverige AB
https://www.orkla.se
Orkla Foods Sweden
Dan Skånberg +46 20 75 00 10
