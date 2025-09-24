Kvalitetsingenjör el för inspektion i globala energiprojekt
2025-09-24
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag som matchar erfarna specialister med ledande uppdrag inom industri, energi, finans och offentlig sektor. Vi kombinerar hög teknisk kompetens med affärsförståelse och arbetar nära våra konsulter och kunder för att skapa långsiktigt värde.Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av en global kvalitetsorganisation och stöttar komplexa projekt från anbud till leverans.
Planera och genomföra inspektioner av elektrisk utrustning på anläggning i Finspång samt hos leverantörer i Sverige och Europa
Följa upp inspektionsresultat och driva åtgärder tills ärenden är stängda
Delta i projektmöten och samarbeta tätt med ingenjörsteam och projektledning
Vid behov agera Project Supplier Quality Manager (PSQM)
Arbeta huvudsakligen på plats i Finspång med cirka 60 % resor inom Sverige och Europa
Kvalifikationer (Ska-krav)
5-10 års erfarenhet av kvalitetskontroll, inspektion eller liknande inom elrelaterad utrustning
Högskoleexamen inom elektroteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper om relevanta standarder och regelverk såsom PED och ASME samt strukturell design
Mycket god administrativ förmåga och vana av MS Office
Flytande engelska i tal och skrift
Stark kommunikativ förmåga samt strukturerat och självgående arbetssätt
Flexibilitet att resa frekvent, även utanför ordinarie arbetstid
Möjlighet att arbeta på plats i Finspång och hos leverantörer i Sverige och Europa
Meriterande (Bra att ha)
Personliga certifikat eller utbildning inom PED, ASME, AWS eller liknande
Erfarenhet av SAP och PLM2020
Ytterligare språkkunskaper utöver engelska
Grundläggande förståelse för mekanik och mekanisk utrustning
Svenska språket i tal och skriftSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "Kvalitetsingenjör el för inspektion i globala energiprojekt (14252)".
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: jobb@avaron.se
