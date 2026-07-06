Kvalitetshandläggare inom Försvarsmaktens logistik
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2026-07-06
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, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Om befattningen
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker en engagerad och noggrann Kvalitetshandläggare till Ledningssektionen, som vill vara med och stärka vårt kvalitetsarbete. Vill du vara en viktig del av försvarslogistiken där ditt arbete gör skillnad och arbeta med att säkerställa hög kvalitet och bidra till ständiga förbättringar i en organisation i utveckling - då är detta en tjänst för dig!
Det här erbjuder vi dig
Ett meningsfullt uppdrag!
En härlig arbetsplats där gemenskap, hög trivsel och en god arbetsmiljö står i fokus
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Träning på arbetstid (3h/vecka), Försvarsmakten lägger stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder
Flexibla arbetstider vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid.
Om enheten
TVK Log är en central aktör inom Försvarsmaktens logistikledning. Vi ansvarar för att förnödenheter och materiel är tillgänglig och möter krigsförbandens behov – i fred, kris och krig. Det innebär också att vi skapar de förutsättningar som krävs för Försvarsmaktens uthållighet, inom områden som drivmedel, livsmedel och ammunition.
Enheten består av cirka 120 medarbetare med bred kompetens inom teknik, logistik och styrning. TVK Log består huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen är placerad i Boden, men vi finns representerade på ett flertal orter i landet. Vårt arbete bygger på tillit, samarbete och ett tydligt uppdrag – att möjliggöra tillgängliga krigsförband genom rätt materiel i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvalitetshandläggare vid Ledningssektionen bidrar du till att skapa förutsättningar för en effektiv försvarslogistik. I rollen ansvarar du för att samordna, utveckla och följa upp enhetens kvalitetsarbete samt driva förbättrings- och utvecklingsinsatser inom verksamheten. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med kollegor inom enheten såväl inom förbandet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Utveckla, implementera och förvalta kvalitetsprocesser och rutiner
Följa upp, analysera och rapportera kvalitetsresultat
Hantera avvikelser samt samordna förbättringsåtgärder
Planera och genomföra interna revisioner
Ge stöd och rådgivning till chefer och medarbetare i kvalitetsfrågor
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, regelverk och standarder Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen relevant för befattningen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete inom offentlig sektor eller större organisation
God kunskap om kvalitetsledningssystem och processbaserat arbetssätt.
B-körkort. Dina personliga egenskaper
Som person har du mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är utvecklingsinriktad, drivande och tar egna initiativ. För tjänsten krävs en god analytisk förmåga och en väl utvecklad förmåga att se sammanhang. Du är kommunikativ och pedagogisk och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Genomförd utbildning inom ISO-standarder, exempelvis ISO 9001
Dokumenterad erfarenhet av ledningssystem enligt ISO-standard
Certifiering inom kvalitetsledning, internrevision och/eller projektledning.
God kunskap om riskhantering och intern styrning och kontroll
Dokumenterad erfarenhet av intern revision eller extern revision. Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Boden
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om befattningen kontakta Sektionschef Nina Janson på tfn 072-221 35 75 (åter från semester 20 juli). Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-handläggare Maja Strandgren på tfn 070- 366 23 74 (åter från semester 12 augusti).
Fackliga företrädare
OFR/O – Peter Andersson
OFR/S – Mats Nilsson
SEKO – Lars-Erik Selström
SACO – Sofie Lundberg
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 27 juli 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992964