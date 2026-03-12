Kvalitetschef till innovativa Eurotempest i Linköping!
2026-03-12
Är du en analytisk kvalitetsspecialist som trivs bäst när du får äga hela kedjan från certifiering till leverans? Hos oss får du rollen som Kvalitetschef, ett strategiskt expertansvar där du blir hjärnan bakom våra ledningssystem i en miljö där kraven på Tempest-teknologi och säkerhet är absoluta. Vi söker dig som vill kliva in i en nyckelroll med ett stort eget mandat och där din expertis blir avgörande för vår framgång. Är du redo att sätta din prägel på en verksamhet där kvalitet verkligen gör skillnad? Skicka in din ansökan nu och bli vår interna expert inom ISO och säkerhet!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Eurotempest Secure Systems AB är ett företag som utvecklar säkerhets- och tempestcertifierade produkter. Tempestsäkring är en av komponenterna som används för att uppnå IT-säkerhet och kan förenklat förklaras som något som skyddar hemlig information att läcka ut där den inte får vara. Bolagets produkter används inom hela EU och NATO i över 20 länder, av både myndigheter och andra säkerhetsklassade företag. Eurotempest samarbetar direkt med de flesta stora tillverkarna av IT-utrustning för att kunna erbjuda sina kunder de senaste och mest lämpade produkterna för sina behov, samtidigt som formella säkerhetskrav och standarder uppfylls.
I en värld där kraven på informationssäkerhet och kvalitet ständigt ökar, spelar kvalitetsfunktionen en helt avgörande roll för företagets fortsatta framgång. Som Kvalitetschef får du ett strategiskt och operativt ansvar för att driva, underhålla och utveckla verksamhetens ledningssystem. Rollen innebär inget personalansvar, däremot ser vi att du är en lagspelare som trivs med att engagera dina kollegorna i vikten av kvalitetsarbetet. Här får du möjligheten att gå på djupet i processerna och verkligen sätta din prägel på kvalitetsarbetet. I din roll ingår även att vara verksamhetens säkerhetsskyddschef. Du blir länken mellan teknik och regelefterlevnad i en organisation som arbetar mot några av de mest säkerhetsklassade kunderna inom försvars- och säkerhetssektorn.
Du erbjuds:
Möjligheten att bli en del av ett innovativt företag som verkar i en viktig och spännande bransch där du får arbeta med IT-säkerhet och motverkan av informationsläckage
En tjänst där du blir en nyckelperson i bolaget från dag ett
En arbetsplats med familjär organisationskultur och korta beslutsvägar där samarbeten och god stämning värderas högt
En tjänst på ett mindre, familjärt bolag där du har tryggheten i att företaget tillhör en större koncern
En gedigen introduktion för att ge dig bästa förutsättningarna att komma in i rollenDina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett strategiskt och operativt ansvar för att upprätthålla och utveckla företagets ledningssystem, med särskilt fokus på kvalitet och regelefterlevnad inom en hög säkerhetsmiljö.
Driva strategiskt och operativt ansvar för ISO-ledningssystem
Säkerställa regelefterlevnad inom hög säkerhet
Implementera och kontinuerligt förbättra ISO 9001
Agera säkerhetsskyddschef och driva arbetet med att skapa en stark säkerhetskultur genom att vägleda och engagera kollegorna i verksamhetens skyddsåtgärder.
Genomföra interna revisioner och följa upp avvikelser
Vägleda organisationen i kvalitets- och efterlevnadsfrågor
Utveckla och upprätthålla dokumentation för ledningssystem
Vi söker dig som
Har en gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete i en ledande eller samordnande roll
Har en relevant akademisk examen inom teknik, systemvetenskap eller företagsekonomi med teknisk inriktning
Har mycket goda kunskaper om implementering och revision av ISO 9001
Har ett mycket strukturerad och detaljorienterad med förmåga att se helheten
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vara en lagspelare och ha en förmåga att få med medarbetare i det
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ISO 27001 (Informationssäkerhet) eller ISO 14001 (Miljö)
Kunskap om AQAP eller liknande kravställda miljöer
Certifierad internrevisor
Då denna tjänst har en säkerhetsklassning krävs svenskt medborgarskap.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
