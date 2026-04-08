Kvalitetsavdelning på läkemedelsbolag söker labbtekniker på deltid
Nu finns chansen för dig som studerar och som har ett intresse för kvalitet och läkemedel att arbeta deltid hos vår kund i Helsingborg. Vi söker nu en labbtekniker till kvalitetsavdelningen Quality Control Labs.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag, du kommer att vara anställd av Academic Work och arbeta deltid som konsult på avdelningen Quality Control hos vår kund. Du kommer att få en gedigen introduktion och få utbildning i företaget, produkterna och din specifika roll. Det finns goda möjligheter att arbeta långsiktigt på detta deltidsuppdrag men också eventuell möjlighet till examensarbete samt anställning efter examen.
I Helsingborg drivs många olika typer av verksamhet; produktion, forskning och utveckling. Bolaget i fråga är ett stort, globalt företag som ingår i en amerikansk stor koncern vilket innebär att möjligheterna för en framtida karriär inte behöver stanna i Helsingborg. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
På QC arbetar man med att kvalitetssäkra produkter med hjälp av diverse analystekniker och gruppens främsta uppgift är att utföra rutinanalys på färdigvaror, förpackningsprover, råvaror samt mikrobiologiska tester för att säkerhetsställa kvalitet på produkter.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du stöttar laboratoriet vid behov, främst med fokus på våtkemi. I rollen kan följande arbetsuppgifter förekomma:
Våtkemiska analyser och kemisk provupparbetning.
ID-testning av råvaror och produkter med hjälp av FTIR.
Kvalitetskontroll av förpackningsmaterial.
Mikrobiologisk provsättning
Resultatregistrering och hantering av prover i LIMS.
Vi söker dig som
Är studerande inom t ex biomedicin, kemiteknik, bioteknik, medicinteknik eller liknande
Är studerande och har minst 2 år kvar av studierna
Har ett stort intresse för läkemedel och kvalitetsarbete
Har goda kunskaper i svenska språket då det används muntligt och skriftligt i kommunikationen dagligen
Har möjlighet att arbeta 2-4 pass i månaden under terminerna. Kan bli mer under sommaren och storhelger/lov.
Det är meriterande om du:
Har praktisk arbetslivserfarenhet av laborativt arbete såsom till exempel pipettering, vägning, pH-mätning, beredning av lösning och mobilfas
Kunskap inom mikrobiologi
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad
Noggrann
God samarbetsförmåga
Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVPVBP". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
