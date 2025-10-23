Kvalitetsansvarig till vår kund inom fordonsindustrin
Som kvalitetsansvarig har du ett övergripande ansvar för att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten i företagets produkter och processer enligt gällande standarder och kundkrav.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Planera och genomföra kvalitetssäkring för produkter i enlighet med APQP-metodiken (Advanced Product Quality Planning).
Godkänna kvaliteten för produkter och processer enligt PPAP (Production Part Approval Process).
Utföra och samordna labbprovningar, både internt och externt.
Mäta och analysera artiklar inom ramen för pågående projekt.
Tolka och tillämpa tekniska ritningar för att säkerställa överensstämmelse med kravspecifikationer.
Arbeta i olika kundsystem, både under projektfas och i löpande produktion.
Skapa, uppdatera och dokumentera instruktioner samt kvalitetsrelaterade rutiner.
Kommunicera och samverka med både kunder och leverantörer på svenska och engelska; kunskaper i tyska är meriterande.
Bidra till att upprätthålla och utveckla företagets kvalitetssystem i enlighet med IATF 16949-standarden.
Hantera reklamationsärenden, både interna och externa, inklusive uppföljning och förebyggande åtgärder. Bakgrund
Du som söker bör ha en teknisk bakgrund, gärna som ingenjör inom kvalitet, produktion eller motsvarande område. Du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt samt trivs i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med problemlösning och kommunikation. Du är van att arbeta både självständigt och i team, och har lätt för att samarbeta med olika funktioner inom organisationen samt med kunder och leverantörer.
Du har god förståelse för kvalitetssystem och är bekväm med att arbeta enligt etablerade standarder och metoder. Erfarenhet av APQP och PPAP är meriterande, liksom vana av att tolka ritningar och arbeta i kundsystem. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och som har förmåga att driva förbättringsarbete på ett systematiskt sätt.
Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift, och har en kommunikativ förmåga som gör det lätt att skapa goda relationer internt och externt. Kunskaper i tyska ses som en tillgång.Om företaget
Företaget har sitt säte i Malmö, arbetstiderna är förlagda på dagtid.
