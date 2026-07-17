Kvalitetsansvarig till Eurofins i Luleå
Professionals Nord Norra Norrland AB / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2026-07-17
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Vill du ha en nyckelroll där du får driva och utveckla kvalitetsarbetet i en växande verksamhet? Nu har du möjlighet att bli en del av Eurofins i Luleå. Vi söker en kvalitetsansvarig som vill bidra till hög kvalitet, ständiga förbättringar och effektiva processer. I rollen får du stort eget ansvar och blir en viktig specialist som säkerställer att verksamheten uppfyller krav enligt ackreditering, interna rutiner och kundkrav.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker nu en kvalitetsansvarig till Eurofins i Luleå. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Professionals Nord och att du blir anställd direkt hos Eurofins.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Du erbjuds
En nyckelroll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka verksamhetens kvalitetsarbete
Möjlighet att driva utvecklings- och förbättringsprojekt
En varierad roll med många kontaktytor inom verksamheten
En arbetsplats med engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter
Hos Eurofins blir du en del av en verksamhet där kvalitet står i fokus. Här får du möjlighet att utveckla både arbetssätt och processer samtidigt som du bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsansvarig har du en central specialistroll med stort eget ansvar. Du driver och utvecklar kvalitetsarbetet samt säkerställer att produktions- och analysverksamheten håller hög kvalitet och uppfyller krav enligt ackreditering, interna rutiner och kundkrav. Tjänsten kombinerar till en början kvalitetsarbete med arbete i laboratoriets produktion och övergår på sikt till en renodlad kvalitetsroll.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Ansvara för avdelningens kvalitetsarbete
Säkerställa att verksamheten uppfyller krav enligt ackreditering och interna rutiner
Driva avvikelsehantering, rotorsaksanalyser och förbättringsarbete
Arbeta med statistiska uppföljningar och analyser, exempelvis mätosäkerhet och trendanalyser
Delta vid interna och externa revisioner
Stötta verksamheten i kvalitets- och processfrågor
Driva processutveckling och förbättringsprojekt
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är noggrann, analytisk och strukturerad med förmåga att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du trivs med att ta ansvar, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du kommunikativ och motiveras av att utveckla processer och bidra till ständiga förbättringar.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap eller teknik
Minst två års erfarenhet av kvalitetsarbete
Erfarenhet av kvalitetsmetodik, statistik och beräkningar
God analytisk förmåga och god datavana
Erfarenhet av process- och förbättringsarbete
Erfarenhet av projektledning och/eller processutveckling
Meriterande:
Erfarenhet från produktions- eller laboratorieverksamhet
Erfarenhet av ackrediterad verksamhet, exempelvis enligt ISO 17025
Erfarenhet av revisioner och avvikelsehantering
Erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsprojekt
Vi ser fram emot din ansökan om du vill vara med och utveckla kvalitetsarbetet i en verksamhet där kvalitet är en avgörande del av framgången.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://radon.eurofins.se/sv-se/
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Eurofins Radon Testing Sweden AB Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
10005207