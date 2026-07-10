Kvalitetsansvarig / Quality Manager till företag i Stockholm
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2026-07-10
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Academic Resource söker nu en Kvalitetsansvarig / Quality Manager till ett företag i Stockholm.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse.
Arbetet är under de första 2 månaderna på heltid, sedan jobbar man deltid enligt överenskommelse med kund.
Placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Företagets produktportfölj omfattar kosttillskott och livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP). Företaget arbetar internationellt med höga krav på kvalitet, patientsäkerhet och regelefterlevnad.
Om rollen:
Som kvalitetsansvarig ansvarar du för företagets kvalitetsledningssystem (QMS) och säkerställer att verksamheten uppfyller gällande kvalitets- och regulatoriska krav. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete och innebär många kontaktytor, både internt och externt.Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för och vidareutveckla företagets kvalitetsledningssystem (QMS).
• Säkerställa att kvalitetsrutiner, SOP och dokumentation är uppdaterade.
• Följa och implementera gällande regelverk för kosttillskott och FSMP.
• Hantera kvalitetsfrågor gentemot tillverkare, leverantörer, distributörer och kunder.
• Ansvara för reklamationshantering och utredning av kvalitetsavvikelser.
• Planera och stödja interna och externa revisioner samt leverantörsbedömningar.
• Säkerställa spårbarhet, granska produktdokumentation och märkning.
• Utbilda organisationen inom kvalitet och regelefterlevnad.
• Samarbeta nära VD och externa partners i kvalitets- och regulatoriska frågor.Kvalifikationer
• Akademisk examen inom exempelvis livsmedelsvetenskap, farmaci, nutrition, biovetenskap eller motsvarande.
• Minst två års erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedel, kosttillskott, medicinsk nutrition, läkemedel eller annan reglerad verksamhet.
• Erfarenhet av revisioner och regulatorisk efterlevnad.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av HACCP, GMP, ISO 9001 eller liknande kvalitetsstandarder.
• Erfarenhet av internationella leverantörer och kontraktstillverkning.
• Kunskap om produkter inom medicinsk nutrition eller FSMP.
Vi söker dig som är:
• Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
• Analytisk och lösningsorienterad.
• Självständig med god samarbetsförmåga.
• Kommunikativ och van att arbeta med många kontaktytor.
Du rapporterar direkt till VD och har en central roll i företagets fortsatta kvalitets- och regulatoriska arbete.
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet.
Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn.
Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: NKA0726
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
We take you further! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NKA0726". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
10000063