Kvalitetsansvarig För Intern Produktion (qmip) Till Siemens Energy
2025-09-05
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknikArbetsuppgifter
Som kvalitetsansvarig för intern produktion kommer du att ingå i Project Quality Team och ansvara för att planera, samordna, styra och organisera produktionskvalitetsaktiviteter hos Simenes Energy i Finspångsfabriken. Du fungerar som huvudkontakt för projektkvalitet inom den interna produktionen och säkerställer att kundkrav och kvalitetsstandarder inte bara uppfylls - utan överträffas. Du kommer även att samla in och granska kvalitetsdokumentation så som QRL, QCP, ICR med fleraProfil
Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsvillig och har en stark vilja att utvecklas inom kvalitetsområdet. Du har:
Ingenjörsexamen inom mekanik, elektroteknik, kraftteknik, processteknik eller liknande.
2-5 års arbetslivserfarenhet.
Flytande engelska och svenska i tal och skrift.
Erfarenhet eller utbildning kopplat till konstruktion, tillverkning eller drift av roterande maskineri är meriterande.
Tidigare erfarenhet från kvalitetsorganisation är meriterande.
Kunskaper i ytterligare språk, exempelvis franska, spanska eller arabiska är meriterande.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
