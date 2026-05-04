Kvalitets- och svetsansvarig till teknikintensiv verksamhet inom tryckkärl
2026-05-04
Vill du ha en nyckelroll där du ansvarar för kvalitet på riktigt - inte bara på papper?
Vi söker nu en kvalitets- och svetsansvarig till en verksamhet med hög teknisk nivå och tydliga krav från både europeiska och amerikanska regelverk.
Här får du en central roll i att säkerställa, utveckla och samordna våra ledningssystem - och samtidigt sätta strukturen för arbetet framåt
Om rollen
I rollen ansvarar du för att upprätthålla och vidareutveckla ledningssystem enligt:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 3834 (svetskvalitet)
ASME BPVC VIII Div. 1
Du kommer att arbeta med två parallella system - ett etablerat ISO-system och ett relativt nytt ASME-system. En viktig del av uppdraget blir att säkerställa att dessa harmoniserar och fungerar effektivt tillsammans.
Du blir en nyckelperson i att:
Säkerställa att verksamheten uppfyller krav enligt PED och ASME
Vidareutveckla och strukturera befintliga processer
Driva förbättringsarbete inom kvalitet och svets
Vara kravställare internt och kontaktpunkt vid revisioner
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund och är trygg i en roll där kvalitet och regelverk står i fokus.
Vi ser gärna att du har:
IWT- eller IWE-utbildning
Erfarenhet av arbete med ISO-ledningssystem
God förståelse för svetskvalitet och tillverkningsprocesser
Erfarenhet av PED och/eller ASME (starkt meriterande)
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Strukturerad och noggrann
Självständig och initiativtagande
Trygg i att driva förändring och ställa krav
Kommunikativ - du får med dig organisationen
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Elementvägen 4 (visa karta
)
691 42 KARLSKOGA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com
9890497