Kvalitets- och Miljöansvarig till nytt industriprojekt i Kungsängen
Uniflex AB / Chefsjobb / Upplands-Bro Visa alla chefsjobb i Upplands-Bro
2025-08-18
Vill du vara med och bygga upp något från grunden? Vi söker en Kvalitets- och Miljöansvarig till ett nytt projekt inom industrin för tunga fordon - en roll för dig som vill göra skillnad och ta ansvar i en miljö där kvalitet alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som Kvalitets- och Miljöansvarig ansvarar du för att projektet uppfyller interna och externa krav inom kvalitet och miljö, i linje med branschens höga standarder. Du kommer in tidigt i uppstarten, vilket innebär att du behöver kunna arbeta självständigt, initiera rutiner och vara en viktig spelare i att bygga strukturer från grunden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Etablera och upprätthålla kvalitets- och miljöledningssystem
• Utföra interna revisioner och följa upp avvikelser
• Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och kundkrav
• Delta i leverantörsbedömningar och kunddialoger
• Stötta produktion och teknik vid kvalitetsfrågor
Vem är du?
• Erfarenhet av kvalitets-/miljöarbete inom industri, gärna inom tunga fordon
• God kunskap om ISO 9001 och ISO 14001
• Förmåga att arbeta självständigt och driva saker framåt
• Stark problemlösningsförmåga och kommunikationsstil
• Flexibilitet att arbeta i ett projekt där allt inte är färdigt än
