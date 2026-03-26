kvalitets- och leverantörsutveckling på Siemens Energy
Redo för nästa steg? Arbeta med kvalitets- och leverantörsutveckling på Siemens Energy i Finspång! Just nu söker Randstad en kommunikativ, analytisk och strukturell person!
I denna roll kommer du arbeta med ett engagerade kvalitetslag och ta en nyckelroll i att säkra kvaliteten på Core Components - från första leverantörskontakt till slutlig leverans. Du arbetar nära både interna team och Siemens Energys leverantörer för att driva avvikelsehantering med hög precision och se till att åtgärder får verklig effekt. Varje dag får du använda din analytiska skärpa för att identifiera mönster, förbättra processer och skapa stabila kvalitetsflöden. Du får inte bara följa rutiner - du leder utvecklingen mot hållbara och effektiva arbetssätt som gör skillnad för hela organisationen.
Du blir en del av ett kvalitets- och leverantörsutvecklingsteam med totalt 22 kunniga kollegor där både Supplier Quality Assurance (SQA) och Supplier Quality Engineer (SQE) ingår. Här arbetar du nära strategiskt inköp, produktion och logistik för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i våra leveranser. Teamet präglas av öppen kommunikation, prestigelös samverkan och en kultur där initiativ och idéer uppmuntras. Siemens Energy kombinerar operativa insatser med strategiskt arbete och ser kvalitet som en gemensam passion. I din roll kommer du leda och samordna avvikelsehantering genom alla faser - från registrering till implementering och uppföljning. Du kommer säkerställa att leverantörer genomför korrekta grundorsaksanalyser (RCA) och att åtgärder förhindrar återkommande fel. Analysera statistik och trender för att verifiera åtgärder och upptäcka återkommande mönster och ta fram underlag och rapporter till möten som Supplier Performance Review och NCC Q-gate. Driva ständiga förbättringar genom processutveckling och stöd av leverantörsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten är en visstidsanställning med chans till förlängning/övertag. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
Ansvarsområden
Leda och samordna avvikelsehantering genom alla faser - från registrering till implementering och uppföljning
Säkerställa att leverantörer genomför korrekta grundorsaksanalyser (RCA) och att åtgärder förhindrar återkommande fel
Analysera statistik och trender för att verifiera åtgärder och upptäcka återkommande mönster
Ta fram underlag och rapporter till möten som Supplier Performance Review och NCC Q-gate
Driva ständiga förbättringar genom processutveckling och stöd av leverantörsutveckling inom ditt ansvarsområdeKvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet från produktion, logistik, inköp, kvalitet eller liknande områden
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Du har en förmåga att bygga förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt med olika intressenter
Du har en strukturell och analytisk förmåga samt kunna driva på för att nå uppsatta mål.
Gedigen förståelse för materialflöden, effektiv lagerstyrning och arbete med kvalitetsstyrda processer
SAP-kunskap meriterandeOm företaget
