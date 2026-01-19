Kvalitets- och leveranssamordnare tilll BAE i Karlskoga
2026-01-19
Är du en kvalitetsmedveten och analytisk person som trivs i en roll där struktur, precision och ansvar står i fokus? Vill du arbeta i ett expansivt och högteknologiskt företag där du får en nyckelroll i att säkerställa kvalitet och leveransprecision till kunder världen över? Då kan denna tjänst vara helt rätt för dig.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu till BAE 's kvalitetsavdelning en ansvarsfull och drivande kvalitet- och leveranssamordnare. I rollen blir du en central del av arbetet med att säkerställa hög kvalitet och korrekt leveransdokumentation. Du ansvarar för administrationen av leveransdokument och arbetar tätt tillsammans med övriga kvalitetsfunktioner för att minimera kvalitetsbrister och hålla en hög nivå i alla led.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kvalitetssäkra och återkoppla till montage när avvikelser eller brister upptäcks.
Skapa och administrera leveransdokumentation till kund.
Digitalisera och strukturera teknisk dokumentation i PLM-systemet.
Säkerställa att certifikat för säkerhetskritiska detaljer är korrekta och godkända.
Aktivt samarbeta med övriga kvalitetsfunktioner för att förebygga och minimera kvalitetsbrister.
Vi söker dig som
Drivs av att arbeta strukturerat och noggrant, och som har förmågan att hålla både detaljer och helhet i fokus. Du trivs med att arbeta administrativt och tar ansvar för att processer följs och dokumentation håller högsta standard. Du har en naturlig förmåga att analysera, hitta lösningar och säkerställa kvalitet i varje steg.Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete med hög noggrannhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av PLM och SAP.Dina personliga egenskaper
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad.
Hög ansvarskänsla och engagemang.
Förmåga att självständigt driva aktiviteter framåt.
Nyfikenhet och viljan att kontinuerligt lära dig nya saker.Övrig information
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess därför ställer vi krav på svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning samt hälsokontroll kommer att göras innan anställning.
Arbetstider: Dagtid Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Karlskoga
I denna rekrytering har BAE System valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Tjänsten är en tillsvidareanställning, och du blir anställd direkt hos BAE System.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med BAE System efterföljt av referenstagning.
Mer om BAE System kan du läsa om på https://www.baesystems.com/en-us/who-we-are/platforms-and-services/locations/sweden
. Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072), https://www.baesystems.com/en-us/who-we-are/platforms-and-services/locations/sweden Arbetsplats
BAE Systems Bofors Kontakt
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se Jobbnummer
