Kvalitet- och utvecklingsledare inom Vård och social omsorg
Sollefteå kommun, Vård & social omsorg / Organisationsutvecklarjobb / Sollefteå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sollefteå
2026-06-29
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Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheterna mot kommunens övergripande vision och mål. Här bor människor med stark framtidstro!
Vill du påverka, utveckla och engagera en hel organisation? Då har vi ett spännande jobb som kvalitet- och utvecklingsledare inom vår huvudenhet, vård och social omsorg!
Sollefteå kommun är en arbetsgivare som satsar inför framtiden! Här händer det mycket positivt och utvecklande tack vare att vi jobbar i en utmanande kommunal verklighet. Vårt motto är att våra insatser gör skillnad i kommunmedborgarnas vardag, och det är vi stolta över! Våra ledord är mod, kvalitet och nyskapande och detta vill vi ska genomsyra både vårt ledarskap och medarbetarskap.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen som kvalitet- och utvecklingsledare ska du leda och samordna utvecklings- och kvalitetsarbete på övergripande nivå inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Detta gör du i nära samverkan med bl a verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer, MAS, MAR och socialchef, som också är din närmaste chef.
Du arbetar med att ta fram och implementera strategier, metod och verktyg för att stärka verksamheternas förutsättningar och förmåga att skapa värde för de vi är till för.
I arbetet kommer du att leda förändringsarbeten, genomföra kvalificerade utredningar, skriva yttranden, hantera och svara på remisser, motioner och medborgarförslag. Du kommer även att ansvara för utveckling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, hålla samman kvalitetsarbetet och sammanställa den årliga kvalitetsberättelsen.
Genom aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinsamling håller du dig uppdaterad gällande nyheter och ny lagstiftning, du sprider information och utgör ett stabilt stöd till ledning och chefer.
Du kommer att ingå i olika grupper och nätverk där du tar en aktiv och ibland ledande roll. Just nu pågår flera stora omställningar i hela organisationen med bland annat ny socialtjänstlag och god och nära vårdomställningen. Du ingår i högsta ledningsgruppen för socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård där vi tillsammans arbetar med att förverkliga övergripande mål och visioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning och kompetens inom den lagstiftning som styr området. Erfarenhet från kommunal eller regional sektor är av betydelse, likaså kunskap och erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete på en övergripande nivå. Det är viktigt för oss att du har en god förståelse för de utmaningar offentlig sektor står inför. Vi ser det som meriterande att du har ledar- och chefserfarenhet då vi värdesätter den särskilda förståelse för organisations- och ledningsfrågor som detta ger.
Som person ser vi att du är såväl analytisk som pedagogisk och initiativrik. Du är strukturerad och känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat. Du trivs med att arbeta självständigt och ta ett stort eget ansvar, men uppskattar och bidrar till goda samarbeten genom att vara lyhörd och tydlig i din kommunikation i såväl tal som skrift.
I uppdraget kommer du att förmedla och presentera information både muntligen och i text i olika forum, det är viktigt att du känner dig trygg i det. Du har grundläggande IT-kunskaper och är en van användare av Officepaketet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, Vård & social omsorg Kontakt
Biträdande Socialchef
Hanna Forsberg Sjölander 076-125 34 43 Jobbnummer
9983120