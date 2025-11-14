Kvalitet- och patientsäkerhetshandläggare till VO akutvård nära vård, sydvä
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en sjuksköterska med uppdrag som Kvalitet- och patientsäkerhetshandläggare (KPH) till verksamhetsområde (VO) akutsjukvård nära vård sydväst.
Den 1 januari 2025 bildades den nya förvaltningen Nära vård och hälsa och är under uppbyggnad. VO akutvård nära vård inom förvaltningen består av de akutmottagningar i Skåne som inte har dygnet runt verksamhet samt alla kvälls- och helgmottagningar i Skåne. Här leder vi med hjärta, mod, respekt och nyfikenhet. Vi strävar efter att ge våra patienter en högkvalitativ vård!
Du ingår i ledningsgruppen för VO akutvård nära vård sydväst inom Nära vård och hälsa, tillsammans med enhetschefer från Malmö, Lund/Eslöv, Landskrona och Trelleborg samt medicinsk rådgivare och medicinskt ledningsansvarig läkare. Du är direktunderställd och rapporterar till verksamhetschef för VO akutvård nära vård sydväst
Varmt välkommen att bli en del av vårt engagerade team, där du får möjlighet att utvecklas och bidra till vår gemensamma framgång!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
I rollen som KPH är du den drivande parten inom det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom verksamhetsområdet. Ditt arbete innebär ansvar för implementering och återkoppling av beslut samt åtgärder relaterat till patientsäkerhet. Du arbetar verksamhetsområdesövergripande och är samarbetspartner med övriga KPH:er i förvaltningen. Vidare håller du samman kvalitetsmätningar och deltar i förebyggande patientsäkerhetsarbete. Du har ansvar för kvalitetssäkring av PM, rutiner och riktlinjer inom omvårdnadsområdet. Därutöver arbetar du med omvärldsbevakning, att delge information om nyheter kring patientsäkerhet och att hålla i regelbunden patientsäkerhetsutbildning för medarbetarna inom verksamhetsområdet. Du stödjer och hjälper cheferna på enhetsnivå i patientsäkerhetsfrågor efter deras önskemål samt i arbetet med avvikelser, uppföljning och utvärdering av dessa inom verksamhetsområdet. Vidare bidrar du i arbetet med kompetensutvecklingsprogram inom verksamhetsområdet samt introduktionsprogram för nyanställda när det gäller patientsäkerhetsfrågor.
Du är superuser av avvikelsesystemet som du informerar om och utbildar kollegor i samt stöttar medicinsk rådgivare med.
Detta är ett kombinerat uppdrag där du arbetar 75 procent som KPH övergripande för samtliga enheter inom VO akutvård nära vård sydväst i ett nära samarbete med chefer, medicinsk rådgivare samt medicinskt ledningsansvarig läkare och 25 procent som klinisk sjuksköterska vid överenskommen enhet. I tjänsten ingår resor.
Tjänsten är nyinrättad och möjligheterna är stora att vara med och bidra till patientsäkerhetsstrukturen inom verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt europarådets nivåskala är ett krav. Du har klinisk erfarenhet i yrket som sjuksköterska. Därtill är goda datorkunskaper en förutsättning för tjänsten. Om du har tidigare erfarenhet av övergripande patientsäkerhetsarbete är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har kunskaper i avvikelsesystem, Melior, PASiS och Excel.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett ansvarstagande i din yrkesroll. Vi söker dig som är kommunikativ, gärna utbildar andra och har lätt för att samarbeta. Du är även självständig och initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Emina Omerovic, Verksamhetschef Emina.E.Omerovic@skane.se 0722-370879 Jobbnummer
