Kvalitet och utvecklingschef till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
2025-10-09
I Borås Stad arbetar cirka 10 800 medarbetare varje dag för att göra skillnad i vardagen för våra 114 000 invånare. Med fokus på god service, professionellt bemötande och delaktighet skapar vi möjligheter för boråsarna att påverka sin egen vardag. Nu söker Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en engagerad och erfaren chef till Kvalitet och utveckling - en nyckelroll för dig som vill driva utvecklingen av en socialtjänst som verkligen gör skillnad.
På din enhet kommer du att leda en engagerad och kompetent arbetsgrupp bestående av nämndsekreterare, IT-samordnare, kommunikatör, verksamhetsutvecklare, controller och jurist. Du är därtill chef för enhetschef Socialadministrativa enheten.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschef, två verksamhetschefer, HR-chef och ekonomichef och kommer att samverka med övriga kvalitetschefer i Sociala klustret och i hela Borås stad.
I denna roll har du det övergripande ansvaret för att samordna och utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet i förvaltningen. Du leder, coachar och samordnar flera av förvaltningens specialister i en central stödfunktion. Du har övergripande ansvar för förvaltningens arbete med IT och digitalisering. Som en del i förvaltningsledningen arbetar du med strategiska kvalitets- och utvecklingsfrågor.
Intervjuer planeras till v. 43 samt v.45.
Vi söker dig som har akademisk examen som socionom, inom samhällsvetenskap eller annan akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen ser vi att du har längre erfarenhet som ledare samt gärna arbetsledning av chefer. Du behöver ha erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning med en god förmåga att strukturera information, leda processer, skapa tydlighet i organisationen och ha lätt för att följa upp och slutföra påbörjade uppdrag. Vi ser även att du har god kunskap om den lagstiftning som området omfattas av. Tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden är meriterande.
Du har förmåga att bygga goda relationer och ser samverkan som en nyckel till framgång. Som person är du kreativ och drivkraftig, och ser möjligheter i förändring och utveckling. Du känner dig trygg i att tala inför olika grupper, som medarbetare, politiker, media och samverkanspartners och skapar genom din kommunikation goda förutsättningar att styra och leda andra mot uppsatta mål. Med en pedagogisk förmåga når du ut till olika målgrupper och kan dokumentera och skriva rapporter på ett tillgängligt sätt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
