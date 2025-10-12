Kvalitet och/eller Inköpsspecialist till plastindustrin i Ljungby
2025-10-12
HBG Tekno Press Aktiebolag
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin. Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elektriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vattenrening, avfuktning och luftrening etc.
Vill du vara med och utveckla kvaliteten och inköpsarbetet i en modern och framåtblickande tillverkningsmiljö?
Nu söker vi en noggrann och engagerad medarbetare som vill bidra till att säkra kvaliteten och effektivisera inköpsprocesserna hos vår kund i Ljungby. Här får du möjlighet att växa inom både kvalitets- och inköpsområdet tillsammans med erfarna kollegor.
Om rollen
Som Kvalitet och/eller Inköpsspecialist arbetar du nära både produktionen och leverantörerna. Rollen är flexibel och en viktig del av vår framtida framgång, men med stor påverkan på företagets processer - från kvalitetssäkring till inköp.Publiceringsdatum2025-10-12Arbetsuppgifter
Starta upp och utveckla kvalitetsledningssystemet enligt IATF 16949
Medverka vid interna och externa revisioner
Arbeta med avvikelsehantering och driva förbättringsåtgärder
Stödja inköpsprocessen, leverantörsbedömningar och uppföljning
Arbeta i affärssystemet Monitor
Vi söker dig som
Har teknisk eller ekonomisk utbildning, gärna med inriktning mot industri
Har erfarenhet av kvalitetsarbete (gärna enligt IATF 16949) och/eller inköp inom tillverkande industri
Är van vid att arbeta i affärssystem, gärna Monitor
Är strukturerad, noggrann och trivs i nära samarbete med kollegor och leverantörer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll med stor påverkan på företagets kvalitet- och inköpsarbete
Möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens inom båda områdena
Stöd från engagerade kollegor och en arbetsmiljö där kvalitet och kundnöjdhet står i centrum
Trygga anställningsvillkor och långsiktiga utvecklingsmöjligheter
Plats
Tjänsten är placerad i Ljungby
