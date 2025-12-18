Kvalificerade projektledare till digitalisering och förvaltning
Region Sörmland IT (RSIT), Eskilstuna eller NyköpingPubliceringsdatum2025-12-18Om företaget
Region Sörmland IT, som är en del av Region Sörmland, befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi är cirka 150 medarbetare som ansvarar för digitalisering och leverans av IT-tjänster inom regionen.
Nu söker vi dig som vill bidra till framtidens digitala lösningar.
Du får din bas hos oss på enheten Projekt och blir en del av teamet som driver regionens projektkontor samt bidrar med projektledare och testledare till regionens projekt. Här får du möjlighet att driva projekt som påverkar viktiga samhällsfunktioner och skapa värde för både verksamhet och medborgare. Enheten är en del av "Digitalisering och förvaltning", som även ansvarar för digitala verksamhetsstöd, utveckling och grunddata samt arkitektur.
På Region Sörmland IT är vi stolta över att vårt arbete gör skillnad för viktiga samhällsfunktioner. Vårt arbetsgivarvarumärke är viktigt för oss och vi arbetar löpande med att vara en attraktiv arbetsgivare.Arbetsuppgifter
Vi söker erfarna projektledare som ska ansvara för att leda både IT- och verksamhetsprojekt inom regionen. Du kommer att driva projekt av varierande komplexitet och karaktär med fokus på att skapa nytta för regionens verksamheter. Du får dessutom arbeta med projekt som spänner över regionens breda uppdrag: bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kultur, IT, kollektivtrafik och hållbar regional utveckling.
Arbetet sker enligt Region Sörmlands projekt- och uppdragsmodeller. Du ansvarar för att tillämpa dessa modeller och säkerställa struktur, kvalitet, anpassningsbarhet och måluppfyllelse i projekten du leder.
Du blir en del av ett kompetent team med åtta erfarna projekt- och testledare, där vi tillsammans utvecklar våra arbetssätt. Vi ser gärna att du är intresserad av att ta dig an andra arbetsuppgifter kopplade till enheten.
Din kompetens
Vi söker dig som är erfaren projektledare med flerårig dokumenterad erfarenhet av att leda större verksamhetsövergripande och IT-relaterade projekt enligt etablerade projektmodeller. Du har praktisk erfarenhet av att driva projekt i komplexa organisationer och är van att omsätta strategiska mål till konkreta resultat.
Du har:
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av att driva verksamhetsövergripande och IT-relaterade projekt enligt etablerad projektmodell.
• Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga.
• Dokumenterad utbildning inom projektledning.
Som person är du självgående, anpassningsbar och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har en stark förmåga att planera, prioritera och leverera resultat tillsammans med andra. Du har god kommunikativ förmåga samt skapar förtroende och tydlighet i dialogen med olika intressenter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• Agila arbetssätt
• Projektledning av upphandlingsprojekt
• Stöd till projektbeställare och/eller projektledare
• Nyttoanalyser och effekthemtagning
• Projekt- och portföljstyrningsverktyg, gärna Antura.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Resor förekommer i tjänsten vilket gör att körkort B är ett krav. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef, Louise Hagström, 073-867 61 85.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-08.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
