Kvalificerade jurister söks till Försvarsmaktens juridiska avdelning
Försvarsmakten / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? Som anställd vid Försvarsmakten blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning.
Den juridiska verksamheten inom Försvarsmakten är mycket varierande och omfattar en stor mängd rättsområden, bl.a. avtalsrätt, offentlig upphandling, mark- och miljörätt, fastighetsrätt, offentlighet och sekretess, dataskyddslagstiftning, IT-rätt, underrättelse- och säkerhetsskyddslagstiftning, förvaltningsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, luftfartslagstiftning, militäroperativ juridik och folkrätt.
Juridiska avdelningen är en del av Försvarsstaben vid Försvarsmaktens Högkvarter. Avdelningen är den centrala rättsliga funktionen inom Försvarsmakten och består av cirka 60 medarbetare uppdelade på fem sektioner med olika ansvarsområden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som jurist vid juridiska avdelningen arbetar du med alla förekommande juridiska frågor. Arbetet innebär rättslig rådgivning till hela myndigheten och på alla nivåer. I arbetet ingår bl.a. utredningar, avtalsgranskningar, föreskriftsarbete och beredning av remisser, att delta i samverkansgrupper och projekt och att hålla interna utbildningar. Du företräder också myndigheten i domstol och stödjer myndigheten i avtals- och tvisteförhandlingar.
Försvarsmaktensöker nu flera kvalificerade jurister till vår civilrättsliga sektion, både för tillsvidareanställning och tidbegränsade anställningar på ett år. Denna gång söker vi främst dig med kompetens inom ett eller flera av områdena offentlig upphandling, säkerhetskyddad upphandling, exportkontroll, kommersiell avtalsrätt, processrätt, förvaltningsrätt och/eller arbetsrätt.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Juristexamen eller motsvarande (180 poäng/270 högskolepoäng)
• Minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid t.ex. advokatbyrå, bolag, domstol, annan statlig myndighet eller Regeringskansliet.Dina personliga egenskaper
Du har hög integritet, en väl utvecklad kommunikationsförmåga samt är utåtriktad och trygg i din roll som jurist. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du är driven och ansvarstagande och har en god förmåga att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Tjänsten innebär många kontakter både inom och utom myndigheten. Du bör därför ha god samarbetsförmåga, vara pragmatisk och lösningsorienterad samt vara van vid att arbeta proaktivt. Som person bör du trivas i en krävande och dynamisk miljö där tempot, åtminstone tidvis, är högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Arbetspsykologiska tester är en del av rekryteringsprocessen.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom ett eller flera av de för tjänsten relevanta rättsområdena, i synnerhet offentlig upphandling, kommersiell avtalsrätt, processrätt eller arbetsrätt
• Erfarenhet av att processa i domstol (både allmän domstol och förvaltningsdomstol)
• Erfarenhet av lagstiftningsarbete eller annat författningsarbete
• Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan myndighet/bolag inom försvarssektorn
• Erfarenhet av internationellt arbete
• Goda kunskaper i engelska Övrig information
• Tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på 6 månader alternativt tidsbegränsad anställning på ett år
• Tillträde snarast enligt överenskommelse.
• Anställningarna är placerade vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm, nationella och internationella tjänsteresor förekommer.
Upplysningar om befattningen
Förfrågningar angående tjänsterna kan göras till ställföreträdande chef för den juridiska avdelningen Helene Arango Magnusson ellerchefen för den civilrättsliga sektionen Ilona Heikka. Båda nås via myndighetens växel på telefonnummer 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO HKV, Stefan Ungerth, Anders Markow
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för en av dessa tjänster.
Relevanta betyg och intyg kan gärna bifogas ansökan.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9662954