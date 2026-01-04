Kvalificerad utredare/verksamhetsrevisor till Stockholms stad
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Stockholms stad har ett revisionskontor som på uppdrag av och i nära samverkan med de förtroendevalda revisorerna granskar stadens verksamheter.
Revisionsuppdraget är ett av landets största inom offentlig verksamhet och omfattar Stockholm stads verksamheter inom både nämnder och bolag.
Du kommer till en arbetsplats där du blir en del av ett kvalificerat team. På revisionskontoret arbetar idag drygt 20 personer. Här möts ekonomer, socionomer, samhällsvetare och andra kompetenser för att granska och analysera stadens verksamheter. Räkenskapsrevision utförs av auktoriserade revisorer respektive konsulter.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett utmanande och lärorikt arbete som ger dig fördjupad kunskap i angelägna frågor för samhälle och individ. Du erbjuds kvalificerade och varierade arbetsuppgifter med goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi har en vision om att genom vår kunskap, erfarenhet och engagemang utveckla stadens verksamhet, men även den kommunala revisionen i Sverige.
Revisionskontoret har lokaler på Kungsholmen strax intill Stockholms Stadshus. Vi arbetar huvuddelen av vår arbetstid på kontoret eller ute i verksamheten. Vi har flexibel arbetstid och möjlighet till att arbeta hemifrån för att underlätta för dig att få ihop vardagen.
Din roll
Våra granskningar omfattar all verksamhet som staden ansvarar för - från fastighetsförvaltning, framkomlighet i trafiken, investeringar till omsorg om barn och äldre och mycket mera. Vi roterar uppdragen, vilket betyder att du har möjlighet att lära nytt inom flera områden. Det vi granskar och analyserar är bland annat hur väl stadens nämnder och bolag arbetar för att uppnå de mål som kommunfullmäktige beslutat och om lagar och styrdokument följs.
Just nu har vi behov av att stärka vårt team inom framför allt områdena informationssäkerhet, samhällsbyggnad, ekonomistyrning och ekonomisk analys. Du kommer att, både självständigt och tillsammans med andra, ansvara för planering, genomförande och avrapportering av olika granskningar. En viktig del i ditt arbete är att verka för en god dialog med företrädare för de nämnder och bolag som du granskar samt med våra uppdragsgivare, stadens förtroendevalda revisorer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom offentlig förvaltning, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan för verksamheten relevant utbildningsbakgrund.
Flerårig erfarenhet av kvalificerad utvärdering/verksamhetsrevision eller annan typ av arbete som vi bedömer som relevant, t. ex som projektledare från större offentlig organisation.
Flerårig erfarenhet av offentlig verksamhet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande med:
Utbildning med inriktning mot företagsekonomi, förvaltningsekonomi.
Erfarenhet av utredning inom ekonomistyrning, samhällsplanering, samhällsbyggnad.
Erfarenhet av kommunal eller regional verksamhet.
Vi söker i första hand dig som har flerårig erfarenhet inom ovanstående områden. Har du kortare erfarenhet, eller annan erfarenhet som kan vara intressant för tjänsten, är du förstås också välkommen att skicka in din ansökan.
Vi hoppas att vi fångat ditt intresse, varmt välkommen med din ansökan!
Läs gärna mer om Revisionskontoret här:
Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, arbetspsykologiska tester och referenstagning. Provanställning kan förekomma.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I denna rekrytering rekryterar vi utan personligt brev, i syfte att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för rollen. Vid bedömning av din ansökan kommer vi endast att utgå från ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
