Kvalificerad utredare till riksdagens utredningstjänst (RUT)
Riksdagsförvaltningen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Har du ett stort samhällsintresse och vill arbeta för demokratin och bidra till samhälls-utvecklingen? Har du dessutom erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst- eller hälso- och sjukvårdsområdet? Då kan riksdagens utredningstjänst (RUT) erbjuda dig ett utvecklande arbete i händelsernas centrum.
Utredningstjänsten ingår i Riksdagsförvaltningen och har som främsta uppgift att bistå riksdagens ledamöter och partiernas gruppkanslier med sakuppgifter som utgör underlag för politiska överväganden och beslut. Utredningstjänsten svarar också på frågor från andra parlament. Arbetsuppgifterna kan handla om samhällsvetenskaplig analys i form av beräkningar av förslag, juridiska analyser och system- och regelverksbeskrivningar.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare med huvudsaklig inriktning mot socialtjänst- eller hälso- och sjukvårdsområdet till sektionen för välfärdsfrågor. På välfärdssektionen arbetar runt tio personer med både kvalitativ och kvantitativ inriktning inom sakområdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning, integration och migration samt kultur och fritid.
Utredningsarbetet utgår från uppdragsgivarens behov och uppdragen utvecklas i dialog med uppdragsgivaren, ofta inom snäva tidsramar. Uppdragen varierar i både komplexitet och omfång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk samhällsvetenskaplig examen och mångårig erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete inom minst ett av sektionens sakområden, där socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet är särskilt meriterande. Du har också gedigna kunskaper i samhällsvetenskaplig metod. Vi ser även gärna att du har arbetat inom, eller på uppdrag av, den offentliga sektorn.
Arbetet förutsätter att du har en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är en skicklig skribent på både svenska och engelska och kan presentera resultat för våra uppdragsgivare på ett pedagogiskt sätt. Du behöver också vara flexibel och stresstålig då du som utredare på sektionen har flera parallella uppdrag och snabbt behöver kunna sätta dig in i nya frågor.
Vi värdesätter samarbetsförmåga, prestigelöshet och nyfikenhet och kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Riksdagen tillämpar provanställning. Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 7 november 2025.
Referensnummer: 353-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
•
Christina Sundelöf Kellner, sektionschef, 08-786 44 36
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco-S, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9562563